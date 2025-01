Aškėja data, kada gali įvykti kita Eimanto Stanionio dvikova

Ši kova, jei bus patvirtinta, vyks „Matchroom“ renginyje ir bus transliuojama per DAZN. Ar kova bus prieinama per „pay-per-view“ (PPV) platformą, dar nėra aišku, nes E.Stanionis nėra plačiai žinomas, o J.Ennisas dar nėra pasiekęs tokio lygio dėl kuklių varžovų per savo devynerių metų profesionalo karjerą.

27-erių J.Ennisas neseniai sulaukė kritikos už tai, kad atsisakė vasario 22-ą dieną Rijade susikauti su laikinuoju WBC „junior“ vidutinio svorio čempionu Vergilu Ortizu jaunesniuoju. Sklandė gandai, kad J.Ennisui buvo pasiūlytas rekordinis 8 milijonų dolerių honoraras, tačiau jis pasirinko siekti visų keturių pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržų prieš pereidamas į aukštesnę svorio kategoriją.

„Ar mes pagaliau sulauksime suvienijimo kovos pusvidutinio svorio kategorijoje?“ – „State of Boxing“ laidoje klausė sporto žurnalistas Bernardo Osuna.

„Jie tikrai prie to priartėjo ir tai bus rimtas išbandymas J.Ennisui. Jis ruošiasi kovai su E.Stanioniu, kuris, mano nuomone, yra vienas labiausiai neįvertintų boksininkų pasaulyje“, – teigė ESPN bokso žurnalistas Mike’as Coppingeris.

E.Stanionis praleido visus 2023 metus dėl kelis kartus atšauktų kovų su V.Ortizu, tačiau dabar vyksta derybos dėl susitikimo su J.Ennisu balandį, tačiau kol kas sutartis nepasirašyta.

„Tai bus didelis žingsnis J.Enniso karjeroje, nes iki šiol jis dar nebuvo kovojęs su tokio lygio varžovu. .Stanionis yra spaudimą mėgstantis boksininkas, turintis smūgio galią ir, tikiuosi, kad ši kova įvyks. Tai bus „Matchroom“ renginys DAZN platformoje“, – pridūrė M.Coppingeris.

„Pagaliau Ennis žengia į ringą su rimtu varžovu. Jis turėjo daugybę galimybių kovoti su stipriais varžovais, įskaitant V.Ortizą, tačiau nusprendė to nedaryti. Akivaizdu, kad jo tikslas nuo pat pradžių buvo suvienyti titulus prieš E.Stanionį“, – sakė buvęs profesionalus boksininkas Timothy Bradley.

T.Bradley teigia, kad J.Ennisui atėjo laikas įrodyti savo vertę.

„E.Stanionis yra labai agresyvus, nuolat eina į priekį ir meta daugybę smūgių. Jis turi smūgio galią abiem rankomis, bet taip pat turi trūkumų. Jis nesuvokia kampų, nežino, kaip keisti pozicijas. Viskas, ką jis žino, yra „dujos iki dugno“ be jokio stabdžio“.

Talks are progressing for a Jaron Ennis-Eimantas Stanionis welterweight title unification that would take place in April in the U.S., sources told ESPN. Intriguing style clash. The latest alongside @Timbradleyjr’s analysis of the fight on ESPN+’s State of Boxing with @osunaespn. pic.twitter.com/dlE33Kc3Ig