Dar vienas Madrido „Real“ veteranas paskelbė apie karjeros pabaigą

Gynėjas paskutinius du karjeros sezonus praleido Madrido „Real“ komandoje, su kuria po kartą tapo Eurolygos čempionu ir Ispanijos lygos nugalėtoju. Eurolygos čempionu jis iš viso tapo tris kartus.

S. Rodriguezas per savo karjerą dar žaidė Milane, Maskvoje, dalį karjeros praleido ir NBA, kur atstovavo Filadelfijos, Niujorko, Sakramento ir Portlando komandoms.

Gynėjas taip pat iškovojo septynis medalius su Ispanijos nacionaline komanda.

Sergio Rodriguez hangs up his sneakers after 14 seasons in the EuroLeague👀



What an incredible journey for the 🇪🇸 guard! pic.twitter.com/fsH951FMgn