Dar vieną svarbų turnyrą praleisianti Iga Swiatek atsisveikino su ilgamečiu treneriu

„Treneris Wiktorowskis mano komandoje išbuvo 3 sezonus. Jis prisijungė tuo metu, kai man reikėjo permainų, kai reikėjo kažko naujo mano žaidime. Jo patirtis, analitinis ir strateginis požiūris bei didelis žinių bagažas padėjo pasiekti daugiau, nei aš būčiau galėjusi pasvajoti. Treneris Wiktorowskis buvo pirmasis, kuris pasakė, kad galiu tapti pirmąja pasaulio rakete. Išsikėlėme aukštus tikslus, į kiekvieną turnyrą važiuodavome su tikslu iškovoti titulą. Su treneriu Wiktorowskiu pasiekėme daug pergalių, laimėjome 4 „Didžiojo kirčio“ turnyrus. Prie šios sėkmės prisidėjo visa komanda – tiek fizinio parengimo treneris, tiek psichologė.

Treneri, ačiū už viską. Žinau, kad po 3 metų sunkaus darbo ir nuolatinių kelionių tau norisi pailsėti ir praleisti daugiau laiko su artimaisiais. Aš visada būsiu dėkinga už mūsų darbą kartu ir vertinsiu jį.

Darbus su nauju treneriu tikiuosi pradėti po 2 savaičių. Jau pradėjau bendrauti su kai kuriais kandidatais. Esu pasiruošusi darbui su treneriu iš užsienio, nes noriu žengti naują žingsnį savo karjeroje. Pranešiu jums, kai sprendimas dėl naujojo trenerio bus priimtas“, - sakė I.Swiatek.

Taip pat buvo pranešta, kad I.Swiatek dėl permainų savo komandoje praleis dar vieną WTA 1000 serijos turnyrą Kinijoje. Pastaruoju metu ne vieną svarbų turnyrą praleidusiai lenkei sezono pabaigoje bus sunku išlaikyti pirmosios pasaulio raketės statusą.

Unfortunately @iga_swiatek will not play in Wuhan this year. She is taking some time after making changes in her team.

We will miss you Iga. See you next year ❤️