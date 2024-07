Dar vieną „Aurum 1006 km“ pergalę norintis iškovoti Andersas Fjordbachas: „Tai – mūsų tikslas“

2023-ųjų liepos 22-osios vakaras varžybų žiūrovams buvo kaip niekada įsimintinas. Į viršų iškėlus finišo vėliavą, ją akimirksniu kirto „Stateta Bro-Toks by Ignera“ komandos „Mercedes-Benz AMG GT3 EVO“, tačiau tai buvo tik dalis įspūdingų komandos pasiekimų.

Kiekvieną kartą, kai už vairo atsisėsdavo Andersas Fjordbachas, žiūrovai netrukus išgirsdavo naujieną apie pagerintą trasos įveikimo rekordą, kurį, tikėtina, jam gali pavykti pagerinti ir šiemet.

Palangoje vykusiame „Aurum 1006 km“ lenktynių pristatyme pakalbintas A. Fjordbachas pridūrė, jog trasos rekordo pagerinimo tikimybė gali priklausyti nuo eilės veiksnių: „Viskas priklauso nuo oro ir trasos“, – sakė jis.

Be to, lenktynininkas taip pat pabrėžė, jog dėl mažesnio dalyvių skaičiaus lenktynių trasoje galima tikėtis mažesnės grūsties, o tai turėtų padėti padidinti važiavimo tempą.

Dalyvaus su kita sudėtimi

Į Palangą sugrįžęs danas šiemet lenktyniaus su tuo pačiu automobiliu, bet jau su kitais komandos nariais. Itin greitam danui talkins Julius Adomavičius, Nemunas Dagilis ir ilgųjų nuotolių lenktynių dalyvis Timas Whale.

Nors lenktynininkų sudėtis ir pasikeitė, tačiau A. Fjordbacho teigimu, komandos ir jo asmeniniai tikslai nepasikeitė: „Praėjusieji metai buvo mums sėkmingi, tą norime pakartoti ir šiemet“.

„Stengsimės laimėti lenktynes. Toks visada yra mūsų tikslas“, – pridūrė „Stateta Bro-Toks by Ignera“ narys.

Vis dėlto, danas taip pat nesitiki, jog pergalę jiems pavyks iškovoti lengvai: „Laukia didelė konkurencija. Mus supa „Audi“ ir „Lamborghini“. Jie yra mūsų pagrindiniai konkurentai“, – tęsė jis.

Konkurentų gretose – „Aurum 1006 km“ laimėtojai

Šiemet įvyksiančiose „Aurum 1006 km“ lenktynėse prie starto linijos išsirikiuos keturi „GT3“ klasės automobiliai, tarp kurių ir „Stateta Bro-Toks by Ignera“ komandos „Mercedes-Benz AMG GT3 EVO“.

Įspūdingą greitį trasoje demonstravęs bolidas šiemet turės atlaikyti dar trijų „GT3“ klasės atstovų keliamą spaudimą, kuriuos vairuos didžiulę patirtį tarptautinėse varžybose sukaupę pilotai ir „Aurum 1006 km“ laimėtojai.

Galimų konkurentų gretose yra „Circle K miles Plus Racing Team“ su „Audi R8 LMS GT3 EVO II“, „Nebankrutuok.lt-Club Exit by RD Signs“ su „Lamborghini Huracan GT3“ ir „Bio-Circle & HSG Service by Dynami:t“ – taip pat su „Audi R8 LMS GT3 EVO II“.

Jėgas išlygins vienodos padangos

Šiemet į lenktynes vėl sugrąžintos ir visoms komandoms privalomos „Hankook“ padangos. Pernai šio reikalavimo buvo atsisakyta dėl šių padangų gamintojus ištikusios nelaimės.

Sudegus pagrindinei „Hankook“ įmonei Pietų Korėjoje ilgamečiai „Aurum 1006 km lenktynių“ partneriai tiesiog nebuvo pajėgūs aprūpinti visų dalyvių savo produkcija, o šiemet „Hankook“ gamintojai, „Aurum 1006 km lenktynes“ laikantys vienu iš savo prioritetų, vėl sugrįžo į Lietuvą.

Visiems vienodos padangos dar labiau sulygins galimybes, o čia ir prasidės visas įdomumas. Tikrai nemaža dalimi lems sėkmingas vienokio ar kitokio mišinio padangų pasirinkimas, sukelsiantis daug galvos skausmo ne vienos komandos vadovui.

