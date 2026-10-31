Danusevičius nežibėjo Turkijos lygoje

Lietuvis per 11 minučių pelnė 3 taškus (1/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, 4 kartus klydo, 2 – prasižengė, blokavo metimą ir rinko 1 naudingumo balą.
Jo ekipai 23 taškus pelnė ir 12 kamuolių atkovojo Oscaras Cluffas, po 14 rinko Boo Buie ir Filipas Barna.
Iš Lietuvos sostinės tik ką grįžusi „Trabzonspor“ sulaukė didžiausio šių žaidėjų indėlio: Marcusas Keene‘as įmetė 19 taškų, Brandonas Bostonas – 18, Brady Manekas – 15 (6 atk. kam.).
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