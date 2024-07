Į Kauną, kur jau keturis mėnesius treniruojasi mūsų šalies rinktinė, mielai sutiko atvykti Lenkija, kurią lietuviai įveikė pusfinalyje olimpiniame atrankos turnyre Debrecene.

„Lenkija visada nori pas mus labai atvažiuoti, nes mes turime geras sąlygas. Mes pas juos anksčiau važiuodavome, kol neturėjome šito VDU pastato, o dabar jau jie pas mus visą laiką čia atvažiuoja, čia nėra tolimas atstumas, žino, kad mes esame stiprūs priešininkai, tai jiems geras šparingas čia yra“, – sakė 3x3 rinktinę treniruojantis Dainius Novickas.

Vienu iš paskutinių egzaminu prieš žaidynes tapusiose rungtynėse abi pergales iškovojo mūsiškiai. Didžioji dalis krepšininkų, išskyrus Gintautą Matulį ir Darių Tarvydą, vos prieš keletą dienų grįžo iš „Masters“ turnyro Kazachstane. Ten rinktinės pagrindu sudaryta „Raudondvario“ ekipa krito ketvirtfinalyje, o po ilgos kelionės poilsio nutarta skirti dviems krepšininkams.

„Būna normalios varžybos, nes būna teisėjai, sekretoriatas. Skiriasi nuo oficialių tik tiek, kad treneriai būname šalia krepšininkų ir galime duoti daugiau patarimų. Žaisime truputėlį ramiau, nes visi dar truputėlį pavargę, grįžę po kelionių, tad duosime pailsėti Šarūnui Vengaliui ir Evaldui Džiaugiui, – teigė D. Novickas, kuris į „Raudondvario“ ekipos pralaimėjimą Kinijai „Masters“ turnyre linkęs žiūrėti per pozityvo prizmę. – Ten Kinijos komanda, bet žaidė vien serbai. Keturi serbai, kurie jauni, lipo ant galvos ir prie A. Pukelio stovėjo visada šalia. Jau sakiau vyrams, kad nusiramintų, kad viskas tvarkoje, nes turėjome dvi savaites sunkaus pasiruošimo, tai jie tikrai dar ten nebuvo savo pike. Kaip juokavome su fizinio rengimo treneriu Algirdu, kad jeigu jie būtų dabar laimėję ir būtų pike, būtų nerimo daugiau, nes per anksti tikrai dar geriausia forma. Ten gavome didelį fiziškumą, nepratę buvome prie tokio didelio spaudimo, lipimo ant galvų ir vyrai tikrai pasimetė. Man kaip treneriui buvo fantastiška informacija tolimesniam darbui“.

Su rinktine vis dar treniruojasi visi šeši jos nariai, nors dar praėjusį ketvirtadienį Lietuvos 3x3 krepšinio asociacija paskelbė trijulių krepšinio rinktinės sudėtį Paryžiaus žaidynėms. Planuojama, kad į olimpiadą turėtų vykti Evaldas Džiaugys, Gintautas Matulis, Aurelijus Pukelis ir Šarūnas Vingelis. Visgi D. Novickas galutinį ketvirtuką žada užtvirtinti šiandien, kai vakare bus sužaistos dar dvejos draugiškos rungtynės su tais pačiais lenkais.

„Tikėkimės, kad su tuo ketvirtuku viskas bus gerai, kad nereikės keisti jo, nes visada traumos gali išlysti, dar yra 9-10 dienų iki žaidynių, laukia sunkios treniruotės, bet vyrai išsikovojo jau vietą. Iš tikrųjų dar žiūrėsime ir paskutinis galutinis ketvirtukas bus pasakytas ketvirtadienį vakare, nes jie visi dar žino, kad vis dar pretenduoja, nes visą laiką yra traumų rizika. Pagal olimpines ir FIBA taisykles galime dar pakeisti, tad jei reikės, pasinaudosime ta galimybe. Visi šeši vyrai atidavė daug jėgų, buvo fantastinis laikas kartu ir tikiuosi jie turės gerą klubinį sezoną“, – tuom, kad visi krepšininkai yra be didesnių traumų, džiaugėsi 3x3 rinktinės strategas.

Pirmoje dvikovoje trečiadienį dominavo Aurelijus Pukelis, kuris savo kaimynus per pirmas tris minutes pavaišino trimis tritaškiais iš eilės, o agresyviai žaidusi trijulių rinktinė skaudžiai baudė savo varžovus ir laimėjo net 21:7. Antrajame susitikime, kuris vyko nepraėjus nė valandai nuo pirmosios, Lenkija susiėmė gynyboje, tačiau Lietuva vėl laimėjo 17:16.

Pasak D. Novicko, dar sunku pasakyti, ar krepšininkai jau artėja prie savo geriausios sportinės formos gyvenime, tačiau pozityvo įžvelgia nemažai.

„Dirbome tuos keturis mėnesius kryptingai ir čia to gal labiau reikėtų fizinio rengimo trenerio klausti. Turime tuos visus aparatus, kur galime patikrinti ir širdies darbą, tai A. Pukelis ir Evaldas Džiaugys greitai atsigauna po krūvio , bet toliau stengiamės, dėliojamės tuos turnyrus ir matau, kad pas vyrus yra tos rimties, tikrai žino, kur papuolė, kokį turi šansą atstovauti Lietuvai. Bet dar nėra taip, kad čia esame jau taip susikaupę, kad nebėra mūsų juokelių, nes jų tikrai yra“, – gera atmosfera džiaugėsi D. Novickas.

Treneri, iki žaidyniu liko mažiau nei dvi savaitės. Daugėja jaudulio, įtampos?

– Įtampa tikrai jaučiasi ir ypač dar po tų visų išleistuvių, nes pas Valdą Adamkų buvome, prezidentūroje, Švietimo ministerijoje, kur girdėjome daug gražių žodžių, daug motyvacijos, tai tą širdelę spaudžia kuo toliau, kuo arčiau olimpiada, tuo daugiau suprantame, kur papuolėme. Gavome linkėjimų iš tų visų olimpiečių, kalbėjau su tais, kurie jau yra buvę, tai jie sakė, kad kai nuvažiuosite, tada suprasite kur patekote. Važiuojame kovoti dėl medalių, o ne turistauti, tai dabar yra toks susikaupimas, bet jei anksčiau drugeliai skraidžiojo, dabar kuo toliau, tuo labiau raižo pilvą (juokiasi – red. pastaba). Gerai, kad išvažiuojame anksčiau į Paryžių, tai manau pajausime tą dvasią ir truputėlį ten būdami nusiraminsime.

Rinktinė turėjo susitikimą su Jo Ekscelencija prezidentu Valdu Adamkumi. Kokius įspūdžius paliko ši popietė, ar prezidento kalbos motyvavo?

– Pas V. Adamkų tikrai buvo nuostabi popietė, taip širdingai priėmė: sėdėjome prie vieno stalo jo rezidencijoje ant saulutės, gėrėme kavą, papasakojo savo gyvenimą, kas jam labai asocijuojasi su tomis olimpinėmis labai, kaip jis norėjo pamatyti tą Lietuvą po 27 metų, kaip bėgo iš Tarybų Sąjungos priespaudos, kaip grįžo į Vilnių. Tai tikrai daug palinkėjo ir pats sakė, kad šokdavo į aukštį savo laiku, tais laikais dar šokdavo į smėlį ir buvo susilaužęs ranką, buvo sportininkas, bėgikas. Tai motyvacijos daug, labai šiltas pokalbis buvo ir tikrai išėjome pasikrovę labai geros energijos ir dar labiau nusiteikę kovai.

Kokį įspūdi palieka Lenkijos komanda?

Daugiau po tų varžybų Debrecene jų nemačiau, nes jie daugiau ir nežaidė, tai jiems irgi norisi čia pasibandyti save. Atvažiuoja tik keturiese ir dėl to keista truputį, bet turbūt jau su tuo pagrindiniu ketvertu. Dar norėjo atvažiuoti ir prancūzai, amerikiečiai, bet nėra to laiko jau tiek. Mes irgi nelabai benorime tų draugiškų, nes jau reikia pradėti atidirbinėti detales.

Koks numatomas tolimesnis pasiruošimas?

– Buvome Kazachstane turnyre ir Lenkijoje. Paskui po draugiškų rungtynių su Lenkija sėsime prie vaido įrašų, žiūrime detales, ką blogai darėme, ko neišpildėme, ką norėtume pagerinti. Žinau, kas buvo blogai Kazachstane ir sėsime paskui jau analizuoti, turime tas video peržiūras, žiūrėsime, analizuosime ir jau stengsimės nuo pirmadienio tas keturias dienas daugiau skirti detalėms, ką blogai darome, ką turime pagerinti.

Kaip vertinate olimpinio turnyro grafiką. Pirmos trys rungtynės laukia su Latvija, Prancūzija, Lenkija. Galbūt tai palankios šalys, kurios leis turnyre įsibėgėti?

– Latvija yra olimpiniai čempionai, tai turbūt bus to jaudulio ir reikės jį nuimti. Toliau prancūzai, lenkai yra mūsų lygio, tikrai įveikiami, pabandysime jau įeiti į formą, jau būsime pike ir tada lieka tos mūsų pagrindinės varžovės kaip Olandija, Serbija, JAV. Bet labai džiaugiuosi formatu, kad kiekviena komanda su kiekviena sužais, nebus atsitiktinumų, kad viena grupė stipresnė, kita silpnesnė. Sužaisi, jeigu pralaimėsime, tai žinosime, kad pralaimėjome. O grafikas tikrai labai geras.

Long awaited dream is here…✨🇱🇹



Check out full Lithuania’s Men Olympic team interview NOW 👉 https://t.co/xdEcV0OQTv#3x3Basketball #Paris2024 @ltu_basketball pic.twitter.com/mS4tDPmGMI