Cristiano Ronaldo sprendžia dėl ateities: PIF siūlo persikelti į „Al Hilal“ arba „Al Ahli“

Po to, kai C. Ronaldo socialiniuose tinkluose aiškiai užsiminė apie išsiskyrimą su „Al Nassr“ Saudo Arabijos futbolo vadovai suprato, kad išlaikyti vieną garsiausių pasaulio futbolininkų bus didžiulis iššūkis.

Pagrindinius Saudo Arabijos Pro lygos klubus valdantis PIF, pateikė C. Ronaldo dvi alternatyvas: persikelti į „Al Hilal“ prieš FIFA Pasaulio klubų čempionatą arba rinktis „Al Ahli“, Azijos čempionų lygos nugalėtojus. Grįžimas į kitą jų valdomą komandą „Al Nassr“ šiuo metu nesvarstomas – klubas liko be titulų ir baigė sezoną trečioje vietoje, o C. Ronaldo kontraktas baigiasi jau birželio pabaigoje.

REKLAMA

REKLAMA

Derybos vyksta įtemptai – Saudo Arabijos futbolo vadovai supranta, kad C. Ronaldo buvimas šalyje per pastaruosius dvejus su puse metų atvėrė duris tiek elitiniams, tiek jauniems žaidėjams ir ženkliai pakėlė lygos prestižą. Pirmas pasirinkimas – „Al Hilal“, kuris jau birželio 18 d. Pasaulio klubų čempionate susitiks su Madrido „Real“. Jei C. Ronaldo pasirinks šį variantą, jo debiutas galėtų tapti viena laukiamiausių vasaros futbolo akistatų.

REKLAMA

Tuo pat metu „Al Ahli“ taip pat siūlo išskirtines sąlygas – klubas dalyvaus Azijos čempionų lygoje ir yra pasirengęs investuoti į žvaigždės atvykimą. Abu klubai priklauso PIF, todėl sprendimas bus strateginis ne tik sportine, bet ir komercine prasme.

Specialus FIFA transferų langas Pasaulio klubų čempionatui atveriamas birželio 1–10 d., tad sprendimas turi būti priimtas artimiausiomis dienomis. Saudo Arabijos futbolo vadovai tikisi, kad C. Ronaldo liks šalyje, tačiau žvaigždė dar nepriėmė galutinio sprendimo – jo ateitis vis dar atvira.

Pranešama, jog portugalas svarsto ir kitą alternatyvą. Pasirašyti vieno mėnesio sutartį FIFA Pasaulio klubų taurės metu, o po jos nuspręsti apie savo ateitį. Jį į savo gretas turnyrui vilioja Brazilijos bei Maroko klubai.