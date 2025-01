Cowano ir Žemaičio tritaškiai padėjo „Wolves“ antrą kartą sezone nukauti Badalonos „Joventut“

Ispanijos klubui tai buvo ketvirtasis pralaimėjimas per paskutinius penkis mačus turnyre, o pergalę vilniečiams nukalė geras pataikymas iš toli. Jie realizavo 10 tritaškių iš 24 (41,7 proc.), o po du ir daugiau tritaškių pelnė keturi sostinės krepšininkai.

Dvikova prasidėjo apylygiai ir pirmas 12 minučių abi komandos nerealizavo nė vieno tritaškio, o pirmąjį pataikė Ispanijos ekipos gynėjas Kaiseras Gates'as, išvedęs saviškius į priekį 23:26.

Dvikovą greai pradėjo ir 219 cm ukrainietis Artemas Pustovojus, pataikęs pirmus 4 savo dvitaškius, o vilniečių gretose pirmajame ketvirtyje geriausiai žaidė 7 taškus įmetęs Anthony Cowanas Jr.

Antrojo ketvirčio pradžioje vilniečiai spurtavo 7:0, o gerą atkarpą užbaigė pirmą savo ekipos tritaškį pataikęs Jeffery Tayloras, po kurio vilkai jau pirmavo 30:25.

Ketvirčio pabaigoje jėgos vėl susilygino ir po dviejų kėlinių pirmavo svečiai 39:40.

Trečiajame kėlinyje ir toliau kova aikštėje priminė alkanų šunų pjautynes, o efektingą epizodą jo pradžioje sukūrė Marekas Blaževičius, galingai įkrovęs per varžovą 48:47, o dar kitoje atakoje aukštaūgis pridėjo dvitaškį 50:48.

Ketvirčio pabaigoje baudų metimus realizavę aikštės šeimininkai lemiamą kėlinį pasitiko su 2 taškų persvara – 66:64.

THURMAN DOES IT AGAIN 😤@TreshawnThurman with a big reverse dunk!#MagicMoment | @wolves_bc pic.twitter.com/MTefO27NVn