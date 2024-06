„Copa America“ Argentina išvargo pergalę prieš Čilę ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje

88-ą minutę Argentinos ekipą į priekį išvedė po keitimo pasirodęs Lautaro Martinezas.

Pirmoje rungtynių pusėje L. Messi prireikė medikų, tačiau vėliau argentinietis nuramino komandos draugus ir sirgalius.

„Tai mane vargino, bet galėjau baigti rungtynes, – sakė L. Messi. – Žaidžiau praėjus kelioms dienoms po gerklės skausmo ir karščiavimo, o tai galėjo turėti įtakos. Kalbant apie traumą, tai nėra kažkas seno ar kažkas, dėl ko būčiau kentėjęs anksčiau. Tai yra raumenų spazmas. Pažiūrėsime, kas bus rytoj“.

🚨 Lionel Messi: "I played after several days of sore throat and fever, and this may have affected me. As for the injury, it is not something old or something I was suffering from. It is a muscle spasm. We will see."



