Conoras McGregoras negailėjo pagyrų UFC lengvo svorio kategorijos čempionu tapusiam Ilia Topuria

C. McGregoras pareiškė, kad „niekas negali paneigti“ galingo nokauto, kurį I. Topuria atliko vos per 147 sekundes ir tapo naujuoju UFC lengvo svorio kategorijos čempionu.

I. Topurios pergalė pratęsė jo nepralaimėtą seriją UFC iki devynių kovų iš eilės. Iš Sakartvelo kilęs Ispanijos kovotojas turėtų pirmą kartą ginti savo titulą dar šiais metais.

Ši pergalė taip pat įrašė jį į išskirtinį klubą, šalia tokių vardų kaip C. McGregoras – kovotojų, laimėjusių UFC titulus dvejose skirtingose svorio kategorijose.

Po kovos I. Topuria narve susidūrė su Didžiosios Britanijos MMA žvaigžde Paddy Pimblettu, kuris gali tapti kitu jo varžovu kovoje dėl diržo.

C. McGregorui šis jų susidūrimas pasirodė linksmas, o savo mintis apie pagrindinę vakaro kovą jis išdėstė socialiniame tinkle „X“.

„Sveikinu laimėjus mano buvusius diržus, Ilia! – rašė C. McGregoras, turėdamas omenyje savo laikus, kai 2016 m. taip pat buvo puslengvio ir lengvo svorio kategorijos čempionu. – Jis sakė, kad padės savo kiaušinius Paddy ant galvos, haha, pagarba.

Mano nuomone, gera kova lengvo svorio kategorijoje. UFC grįžo? Ar vis dar kažko trūksta..?

Trys nokautai iš eilės – labai gerai. Niekas negali paneigti šio nokauto. Man patinka Topuria.

Charlesui irgi nepasisekė. Stiliai lemia kovas! Tu esi nuostabus ir legendinis UFC kovotojas. Pailsėk.“

Conor McGregor shows love to Ilia Topuria after his win at #UFC317 🤝



"Congrats on winning my old titles, Ilia... 3 KOs back to back is very good. No one can deny the knockout. I like [Ilia]." pic.twitter.com/4s4MWT48Yz

