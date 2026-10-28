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„Civinity“ investuoja į „Rytą“ – atliko pirmąjį įnašą

2026-10-28 11:36 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-28 11:36
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Vilniaus „Rytas“ pasirašė sutartį su pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupės įmone „Civinity“ AB, pagal kurią „Civinity“ oficialiai taps klubo dalininke.

Rytas (FIBA nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ pasirašė sutartį su pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupės įmone „Civinity“ AB, pagal kurią „Civinity“ oficialiai taps klubo dalininke.

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Grupė siekia tapti ilgalaike strategine „Ryto“ dalininke ir prisidėti prie organizacijos augimo.

Spalio 9 dieną vykusiame visuotiniame „Ryto“ dalininkų susirinkime buvo pritarta „Civinity“ priėmimui į klubo dalininkų gretas. Po šio sprendimo abi organizacijos perėjo prie kito bendradarbiavimo etapo.

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Organizacijos pasirašė atitinkamus susitarimus, taip pat „Civinity“ atliko pirmąjį 500 tūkst. eurų įnašą. Tačiau pilnateise dalininke „Civinity“ taps tik gavus teisės aktų numatytus leidimus (Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimą), tada „Civinity“ įgis 13 balsų visuotiniame dalininkų susirinkime.

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„Sutarties pasirašymas žymi svarbų etapą visai „Ryto“ organizacijai. Dar prieš kelerius metus kalbėjome apie būtinybę stiprinti klubo finansinį stabilumą ir kurti tvirtą pagrindą ilgalaikiam augimui. Šiandien matome konkrečius žingsnius šia kryptimi.

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Džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungs partneris, kuris tiki ne tik dabartinėmis komandos galimybėmis, bet ir visos organizacijos ateitimi. Šis bendradarbiavimas suteikia daugiau užtikrintumo planuojant klubo veiklą, investuojant į jaunųjų krepšininkų ugdymą ir siekiant aukščiausių sportinių rezultatų“, – teigia Vilniaus „Ryto“ generalinis direktorius Martynas Giga.

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Iš viso suplanuoti trys „Civinity“ piniginiai įnašai į klubo dalininkų kapitalą. Gavus atitinkamus leidimus, atlikus visus įnašus ir įvykdžius kitas nustatytas sąlygas, grupė galėtų įgyti 41 balsą visuotiniame dalininkų susirinkime.

Bendra numatytų piniginių įnašų suma siekia 1,5 mln. eurų. Prie šios sumos taip pat numatytos investicijos į infrastruktūrą, kurių finansinės detalės bus paskelbtos užbaigus sandorį.

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Bendradarbiavimu siekiama ne tik sustiprinti klubo finansines galimybes, bet ir prisidėti prie tvaraus visos „Ryto“ organizacijos vystymo. Viena svarbiausių krypčių – sporto infrastruktūros plėtra, kuri sudarytų geresnes sąlygas pagrindinei komandai ir jaunųjų krepšininkų rengimui.

„Investiciją į „Rytą“ vertiname kaip ilgalaikį verslo projektą, kuriame matome potencialą auginti pajamas ir siekti pelningos veiklos. Klubas turi stiprų vardą, ištikimą sirgalių bendruomenę ir ryšį su Vilniumi. Pasitelkdami savo patirtį valdant ir auginant verslus, norime padėti geriau išnaudoti šį potencialą – didinti rungtynių pajamas, plėtoti partnerystes su verslu ir stiprinti klubo komercinę veiklą.

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Žvelgdami į ateitį matome, kaip svarbu klubui turėti ilgalaikius namus arenoje ir aiškias galimybes išnaudoti jos komercinį potencialą. Tokių sprendimų pagrindas turi būti ekonominė nauda ir atsakingas finansinis planavimas. Siekiame, kad gerėjantys klubo finansiniai rezultatai leistų nuosekliai didinti sportines ambicijas – žaisti aukščiausiame Europos krepšinio lygyje ir kovoti dėl geriausių rezultatų“, – sako „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka.

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Partnerystė siejama su „Civinity“ „Smart Green City“ strategija, kurios dalis yra sporto infrastruktūros plėtra. Grupė prie „Ryto“ augimo sieks prisidėti verslo valdymo ir finansinio planavimo patirtimi, o sportiniai sprendimai ir toliau liks klubo profesionalų atsakomybė.

Abi organizacijos taip pat numato kartu vertinti infrastruktūros poreikius, ieškant sprendimų, kurie būtų naudingi tiek pagrindinei komandai, tiek klubo jaunimo ugdymo sistemai.

Naujo dalininko prisijungimas taps dar vienu žingsniu siekiant užtikrinti ilgalaikį „Ryto“ organizacijos stabilumą, sudaryti palankesnes sąlygas jos plėtrai ir stiprinti klubo konkurencingumą ateityje. Ilgalaikis partnerystės tikslas – stiprinti „Ryto“ finansinį savarankiškumą, kad klubas vis didesnę komandos stiprinimo ir jaunųjų krepšininkų ugdymo dalį galėtų finansuoti savo uždirbtomis lėšomis.

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