Cirkelis NBA: Ja Moranto pokalbis su žiūrovu baigėsi išvarymu iš aikštės

Krepšininkas sulaukė dviejų techninių pražangų per pirmuosius du kėlinius ir turėjo palikti parketą.

Amerikietis pirmosios techninės pražangas sulaukė už tai, kad teisėjo prašė pražangos už smūgį į veidą, o antrąją užsidirbo už tai, kad kalbėjo su sirgaliumi.

Here is the moment Ja Morant was ejected from tonight's game. pic.twitter.com/eSm5xb0qvx