Charleso Barkley kritika Zionui Williamsonui: „Jis atrodo taip tarsi man ir Shaqui būtų gimęs vaikas“

„Rimtai, Zionas atrodo taip tarsi mums su Shaqu būtų gimęs vaikas“, – kirto buvęs žaidėjas.

„Pergyvenu dėl jo. Kritiškai vertinu jo galimybes lygoje, žvelgdmas į jį ir žinodamas jo traumų istoriją. Jis labai jaunas, tačiau jau daug kartų patyrė traumas, kojos jau operuotos, dabar lūžo pėda... Jam būtina išmokti kontroliuoti savo mitybą ir teisingai atgauti jėgas. Kitaip su tokiu krūviu, jis tiesiog negalės išvengti traumų“, – teigė C.Barkley.

„Kažkas turi būti suaugęs ir jam pasakyti: „Zionai, laikas atgauti sportinę formą“, – sakė legenda laidoje „Inside The NBA“.

2019-ųjų pirmasis naujokų biržos šaukimas šį sezoną dar nesužaidė nė vienerių rungtynių. Tikėtina, kad į aikštę jis grįš po 2-3 savaičių.

Zion Williamson

