Čempionų lygos pusfinalis: „Chelsea“ iš Madrido išsiveža svarbų išvykos įvartį

Anglijos ekipai lygus rezultatas tarsi laimėjimas. „Chelsea“ įmušė išvykos įvartį, o tai reiškia, kad Karališkajam klubui būtinai reikės įvarčio Londone.

Užtikrintai rungtynes pradėję svečiai jau 14-ąją minutę išsiveržė į priekį. Šaltakraujiškai vartininką ir gynėjus išmaudęs pasižymėjo „Chelsea“ atstovas Christianas Pulisičius.

„Real“ pavojaus signalą išgirdo ir kirto atgal po 15-os minučių. Idealiai kampinį įžaidę ispanai padėjo kamuolį ant lėkštutės Karimui Benzema. Prancūzas fantastišku smūgiu nuginklavo Edouardą Mendy.

Po pertraukos „Real“ buvo kiek aktyvesni, tačiau iki keitimų rimtesnių progų nei viena ekipa neturėjo.

66-ąją minutę Zinedine‘as Zidane‘as nuo suolo ištraukė kozirį – pasirodė ilgai traumą gydęsis Edenas Hazardas. Buvęs „Chelsea“ žaidėjas vaizdo negadino. Jo sugrįžimas teikia nemenkų vilčių prieš akistatą Londone.

„Chelsea“ pakankamai užtikrintai tvarkėsi su varžovų bandymais atakuoti iki pat rungtynių pabaigos. Kita vertus, ir „Real“ nerodė didelės iniciatyvos išsiveržti į priekį.

Atsakomoji dvikova vyks kitą trečiadienį Londone.

Pastarąjį kartą, kai Karaliai nusigavo į pusfinalį, jie tapo Čempionų lygos nugalėtojais (2017/2018 m. sezonas). Iki svarbiausių kovų Madrido ekipa nusigavo eliminuodama „Atalanta“ ir „Liverpool“ klubus atkrintamosiose.

„Chelsea“ jau pirmajame etape eliminavo „La Liga“ lyderį „Atletico“ klubą, o ketvirtfinalyje palaužė „Porto“. Anglijos klubas Čempionų lygos pusfinalyje žais pirmą kartą nuo 2013/2014 metų sezono – tada mėlyniesiems kelią į finalą užtvėrė „Atletico“.

93-oji minutė: Teisėjas fiksuoja rungtynių pabaigą – lygiosios 1:1.

92-oji minutė: Rodrygo keičia K. Benzemą. Paskutinės minutės keitimas, tačiau nepanašu, kad rezultatas galėtų kisti.

90-oji minutė: Geltoną kortelę išvydo A. Odriozola – po skausmingo susidūrimo ilgai ant žemės guli A. Rudigeris. Teisėjas prideda tris papildomas minutes.

88-oji minutė: T. Krooso galingas rikošetas skrieja šalia virpsto – kampinis. Vokiečio aukštą perdavimą galva bandė realizuoti R. Varane'as, bet bandymas netikslus.

84-oji minutė: Karališkajam klubui derėtų aktyviau atakuoti, tačiau kamuolio kontrolė išlieka 50/50. Panašu, kad dabartinis rezultatas abejoms ekipoms pakankamai geras.

76-oji minutė: „Real“ po kampinio bando bombarduoti varžovų vartus, bet gynėjai stovi solidžiai.

Z. Zidane'as serviruoja dar du keitimus – vietoje D. Carvajalio ir Marcelo į aikštę žengia Alvaro Odriozola su Marco Asensio.

66-oji minutė: Pirmieji keitimai bandys išjudinti aprimusį žaidimo tempą. Ilgą laiką traumą gydęsis Edenas Hazardas keičia V. Juniorą. Belgijos futbolo žvaigždė į „Real“ atvyko būtent iš „Chelsea“.

„Chelsea“ gretose C. Azpilicuetą keičia Reece'as Jamesas, T. Wernerį ir įvarčio autorių C. Pulisičių pavaduos Kai'us Havertzas ir Hakimas Ziyechas.

52-oji minutė: Labai netiksliais smūgiais apsikeitė K. Benzema ir T. Werneris. Laikui bėgant, „Real“ turės žaisti agresyviau dėl praleisto įvarčio namuose.

46-oji minutė: Ekipos grįžta į aikštę antrajam kėliniui.

45-oji minutė: Teisėjas skelbia pertrauką – pridėto laiko nebus.

41-oji minutė: T. Werneris šiandien ne savas. „Chelsea“ puolėjas dešinėje turėjo erdvės, bet pristigo kantrybės ir atliko labai nepatogų smūgį.

38-oji minutė: Geltoną kortelę gauna „Chelsea“ įvarčio autorius C. Pulisičius. Prieš kiek daugiau nei 10 minučių tokios pat bausmės sulaukė „Real“ atstovas V. Junioras.

29-oji minutė: ĮVARTIS. Vadovėlinis „Real“ kampinis. T. Kroosas pasirinko nekelti kamuolio į baudos aikštelę, kamuolys atsidūrė pas Marcelo, kuris ir siuntė jį vartų link. R. Varane'as sutvarkė reikalus antrajame aukšte, o įspūdingo grožio smūgį realizavo K. Benzema.

Prancūzo įvartis lygina rezultatą – 1:1.

Karim Benzema.



It’s what he does 💥



(🎥 @UCLonCBSSports) pic.twitter.com/IfQnhz74Xy