Čempionų lygoje – įvarčių fiestoje fantastiškai sugrįžę čempionai ir „Napoli“ pergalė

Tikras įvarčių fejerverkas buvo surengtas Anglijoje, kur „Liverpool“ namuose 2:5 (2:2) nusileido titulą ginančiam Madrido „Real“ klubui.

Ilgai laukti pirmojo įvarčio rungtynėse nereikėjo. Jau 4-ąją minutę po puikaus M. Salaho perdavimo pasižymėjo Darwinas Nunezas, nuginklavęs svečių vartininką gražiu smūgiu iš arti.

Šeimininkų džiaugsmui netrukus rezultatas padvigubėjo, kai 14-ąją minutę tas pats M. Salah pasinaudojo itin grubia „Real“ vartininko Thibauto Courtois klaida ir pelnė įvartį.

Bet netrukus viskas apsivertė aukštyn kojomis. Nors „Liverpool“ turėjo dar vieną šansą pasižymėti, kitas įvartis krito į jų vartus.

24-ąją minutę fantastiškai tiksliu smūgiu į apatinį vartų kampą pasižymėjo „Real“ žvaigždė Vinicius Jr. Netrukus komandos dar apsikeitė pavojingais smūgiais, o galiausiai svečiams pavyko ir rezultatą išlyginti.

Šįsyk grubiai suklydo jau „Liverpool“ vartų sargas Allisonas. Jis bandydamas išsmūgiuoti kamuolį pataikė jį į arti buvusį Vinicių Jr., o kamuolys atšokęs nuo brazilo įriedėjo į „Liverpool“ vartus.

Tačiau iškart tpo pertraukos šeimininkai gavo dar viena smūgį į paširdžius. Po baudos smūgio niekieno nekliudomas Militao smūgiu galva pelnė ir trečiąjį Madridos ekipos įvartį.

Įvarčių lietus ir dabar nesustojo, nes „Real“ 56-ąją minutę dar sykį privertė už galvų griebtis visus Liverpulio ekipos sirgalius, kai Karimo Benzemos smūgiuotas kamuolys lietė Joe Gomezą, pakeitė kryptį ir įskriejo į „Liverpool“ vartus.

„Liverpool“ gynyba ir toliau braškėjo, o čempionai tuo puikiai naudojuosi. Karimas Benzema greitoje kontratakoje puikiai suklaidino varžovus bei vartininką ir pelnė dar vieną įvartį 66-ąją minutę.

