Čempionų lyga: „Bayern“ – „Arsenal“ (APŽVALGA, tiesioginė transliacija)

22:00 val. futbolo gerbėjai galės mėgautis Vokietijos ir Anglijos čempionų akistata. Miuncheno „Bayern“ stos į kovą su Londono „Arsenal“. Kviečiame stebėti šias rungtynes sportas.lt, tv3.lt arba Tv3 kanalu.
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Po pirmų dviejų turų „Arsenal“ turi 6 taškus, o „Bayern“ - 4.
• „Opta“ superkompiuteris favoritu laiko „Bayern“ ir jiems duoda 46,4% pergalei.
• Londono atstovai pralaimėjo daugiau nei pusę savo žaistų rungtynių su „Bayern“- 8 iš 15.
• „Arsenal“ laimėjo jau 14 iš eilės Čempionų lygos grupės etapo rungtynių.
• Šį sezoną „Arsenal“ išprovokavo jau 25 varžovų klaidas, iš kurių 9 baigėsi smūgiais.
• Harry Kane`as įvarčiu pasižymėjo jau 9 iš eilės Čempionų lygos rungtynėse.
Trenerių komentarai:
„Šiandien mūsų treneris negali dalyvauti spaudos konferencijoje dėl ligos, bet tai nekeičia sitaucijos. Svarbiausia žaisti gerą, komandišką futbolą. Varžovai laimėjo savo lygą, turi stiprią sudėtį. Viską lems tai, kurie norės geriau ir kurie parodys geriausią savo versiją. Džiaugiuosi, kad pavyko grįžti po ilgos traumos ir mėgaujuosi kiekviena akimirka aikštėje.“
Serge`as Gnabry, „Bayern“ komandos puolėjas
„Pasižiūrėkite į jų sudėtį, kokį startinį vienuoliktuką jie gali išrikiuoti, kaip puikiai jie yra treniruojami ir kokį pasitikėjimą savimi jie spinduliuoja kiekvieną akimirką. Tuomet pridedame individualų meistriškumą, leidžiantį susikurti momentus, kuriuose matome kuriamas progas ir įvarčius. Su tokiu oponentu šiandien susitinkame ir stosime jiems į kovą kovodami dėl pergalės.“
Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausias treneris
Komandų formos:
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