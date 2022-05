Čempionės diržo netekusi Namajunas – apie prieš kovą turėtus 3 tikslus ir padarytas klaidas

Trečiadienį „The MMA Hour“ eteryje Arielis Helwani bendravo su R.Namajunas treneriu ir sužadėtiniu Patu Barry. Visgi, trumpam prie ekrano prisėdo ir pati lietuvių kilmės kovotoja, pareiškusi, kad kovoje su C.Esparza ji gavo tai, ko norėjo.

„Prieš šią kovą buvau išsikėlusi 3 tikslus. Mano bazinis tikslas visada yra baigti kovą be rimtesnių sužeidimų. Noriu po kovos būti sveika, laiminga ir saugi. Antras tikslas buvo laimėti kovą.

REKLAMA

Trečias – ne tik laimėti, bet tiesiog dominuoti prieš Carlą. Sakiau, kad būtų gerai įgyvendinti bent vieną iš šių tikslų. Dabar kai kuriems tai gal ir nuskambės keistai, bet aš kovoje su Carla gavau tai, ko norėjau. Svarbiausia tai, kad esu laiminga, saugi ir sveika. Žinant mano karjeros kryptį, džiaugiuosi, jog tą bazinį tikslą pavyko įgyvendinti“, – sakė R.Namajunas.

Buvusi čempionė dar kartą pažymėjo, jog nesijautė pralaimėjusi kovą.

„Po kovos nejaučiau, kad laimėjau, bet lygiai taip pat nejaučaiu, kad ir Carla laimėjo. Tuo pačiu nesijaučiau ir pralaimėjusi. Gal kiek keista buvo tai, kad šį kartą aš net nemąsčiau, kaip kovą vertina teisėjai. Galvojau tik apie kovos planą su Carla. Nenorėjau daryti to, ką kalbėjo Carlos treneriai. Jie tikėjosi, kad aš atsisakysiu savo strategijos, kad imsiu rizikuoti ir tada pateksiu į jų spąstus. Jos treneriai tik ir kalbėjo apie tai, kad aš tuoj pasiduosiu fanų švilpimui ir pradėsiu rizikuoti.

REKLAMA

REKLAMA

Tada pagalvojau, kad tikrai nepradėsiu žaisti pagal jų žaidimo taisykles. Kantriai laikiausi kovos plano ir kontroliavau save. Nesileidau kontroliuojama kitų. Po kovos pagalvojau, kad šitą psichologinę kovą laimėjau. Tikėjausi, kad bus iškelta mano ranka, bet teisėjai kitaip matė kovą“,– teigė R.Namajunas.

C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (12 nuotr.) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) +8 C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos. (nuotr. SCANPIX) R. Namajunas. (nuotr. SCANPIX) R. Namajunas. (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. C. Esparzos ir R. Namajunas kovos akimirkos.

Čempionė taip pat pažymėjo, kad prieš kovą treniruotėse daug labiau akcentavo gynybinius veiksmus ir tai taip pat galėjo prisidėti prie jos vangių atakų.

„Visą karjerą pasižymėjau agresyviu kovos stiliumi, dažnai atakuodavau varžoves. Prieš šią kovą tikėjausi, kad natūraliai prisiminsiu visus puolimo įgūdžius ir tai suveiks, tačiau tų treniruočių prieš kovą man turbūt ir pritrūko. Dažniausiai treniruočių stovyklos pabaigoje akcentuodavome puolamuosius veiksmus.

REKLAMA

REKLAMA

Šį kartą iki pat paskutinių dienų derinome gynybą ir puolimą. Prieš kovą taip nerimavau dėl savo gynybos, kad galvojau tik apie ją. Pamaniau, kad pulti ir taip moku. Galvojau, kad kovos metu tai suveiks, bet niekaip nepersijungiau į kitą režimą. Tai turbūt buvo pasiruošimo klaida, bet iš to galiu pasimokyti. Niekas negali atimti iš manęs to, ką pasiekiau per karjerą. Esu čempionė ir visada būsiu čempionė“, – pridėjo R.Namajunas.