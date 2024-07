Čempionate – diskvalifikacija, olimpinėse žaidynėse – žalia šviesa: lyčių testų neišlaikiusios boksininkės pasirodys Paryžiuje

Jau rugpjūčio 1-2 d. žaidynėse savo kelią pradės alžyrietė Imane Khelif ir taivanietė Lin Yu-Ting, kurių dalyvavimas vertinamas itin prieštaringai.

Abi jos buvo diskvalifikuotos iš 2023 m. pasaulio čempionato, nes neišlaikė lyties tinkamumo testų, tačiau Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) leido joms varžytis žaidynėse. Šis sprendimas sukėlė daug diskusijų dėl sporto sąžiningumo ir moterų varžybų reglamentavimo.

Tarptautinė bokso asociacija neleido Imane Khelif ir Lin Yu-Ting dalyvauti 2023 m. Naujajame Delyje (Indija) organizuotame pasaulio bokso čempionate.

Atlikus DNR tyrimus nustatyta, kad abi sportininkės turi XY (vyriškų) chromosomų, todėl jos buvo diskvalifikuotos iš moterų varžybų. Dėl šių rezultatų iš Lin Yu-Ting net buvo atimtas bronzos medalis.

Nepaisant diskvalifikacijų, TOK leido I. Khelif ir L. Yu-Ting dalyvauti 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

Pasak TOK, visi dalyviai atitinka tinkamumo ir patekimo į varžybas taisykles. TOK atstovas spaudai Markas Adamsas sakė, kad šios sportininkės jau kelerius metus boksavosi moterų kategorijose, įskaitant Tokijo olimpines žaidynes, ir kad jos laikosi taisyklių, kurias nustatė Paryžiaus žaidynių bokso padalinys (PBU) – padalinys, įsteigtas organizuoti bokso varžybas 2024 m. olimpinėse žaidynėse.

PBU savo taisykles grindė Tokijo 2020 m. bokso taisyklėmis, kurios buvo perimtos iš Rio de Žaneiro 2016 m. taisyklių. Šios taisyklės yra ne tokios griežtos kaip bokso federacijos taisyklės, todėl I. Khalif ir L. Yu-Ting buvo leista varžytis.

TOK paaiškino, kad visi dalyvaujantys sportininkai laikosi galiojančių medicininių taisyklių pagal atitinkamus PBU taisyklių punktus.

Toks TOK sprendimas sukėlė nevienareikšmiškų reakcijų. Buvęs pasaulio bokso čempionas Barry McGuiganas socialiniuose tinkluose demonstravo šoką ir nesupratimą, abejodamas sprendimo teisingumu.

It’s pathetic, men will become women to have an advantage in sport . What are the authorities doing about this ? In boxing or any other combat sport it’s criminal. It shouldn’t happen but if they slip through the net and are caught, they should be f##king jailed. https://t.co/yCj9lt6l4B