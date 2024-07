„Iš techninio komiteto dar prieš startus gavau protestą dėl per klaidą atsineštų ne tų lačių (į burę dedamos lazdelės burės formai palaikyti), dėl to per pirmas lenktynes gausiu papildomus 2,15 taško. Tačiau nuotaikos tai nesugadina. Aišku, incidentas nėra malonus, bet visko pasitaiko ir dabar jau žiūri į tai, kaip į praeitą dalyką. Mūsų varžybos trunka ilgai, įvyks dešimt ar daugiau lenktynių, tad šiai dienai esu tik dar labiau užsidegusi pademonstruoti, ką galiu geriausio ant vandens“, – detalėmis dalinosi V. Andrulytė.

Nors sportininkė į Marselį, kur vyksta visi olimpiniai buriuotojų startai jau atvykusi senokai, treniruotėms daug galimybių ji neturėjo.

REKLAMA

REKLAMA

„Treniruotę turėjau vakar, šiandien – laisva diena prieš varžybas. Tačiau mums čia neleidžia išplaukti treniruotis, kol nesustartuoja kitos jachtų klasės, kurioms varžybos jau vyksta. Tad niekada nežinome, kada ir ar galėsime treniruotis. Labai daug apribojimų, daug taisyklių, reikia būti atsargiems jų nepažeisti“, – pasakoja sportininkė.

REKLAMA

Techniniai nesklandumai prieš startą Viktorijai Andrulytei nenumušė motyvacijos: per šią savaitę turiu parodyti geriausia, ką galiu (5 nuotr.) Viktorija Andrulytė (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Viktorija Andrulytė (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Viktorija Andrulytė (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) +1 Viktorija Andrulytė (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.) Viktorija Andrulytė (Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Techniniai nesklandumai prieš startą Viktorijai Andrulytei nenumušė motyvacijos: per šią savaitę turiu parodyti geriausia, ką galiu

Pasak olimpietės, šiam startui buvo ruoštasis visus tris olimpinio ciklo metus, tai – visų šių metų kulminacija, per kurią visos iškovojusios teisę startuoti olimpinėse žaidynėse nori parodyti, ką gali geriausio.

„Šiomis dienomis vyravo silpnas vėjas arba visai jo nebuvo. Bet mano startui žada vidutinį ar silpnesnį vidutinį vėją. Vieną dieną lyg ir bus to vėjo gerokai daugiau – net iki dvidešimt mazgų. Tačiau tai kol kas tik prognozė, tad reali situacija bus matyti eigoje, kiek to vėjo turėsime. Be abejo, laivynas stiprus, visos pasiruošusios bet kokioms sąlygoms“, - pasakoja V. Andrulytė.

ILCA 6 jachtų klasei lenktynės vyks rugpjūčio 1-6 dienomis. Rugpjūčio 6 dieną numatomos Medalių lenktynės, kur susirungs dešimt geriausiai iki tol pasirodžiusių sportininkių. Iš viso ILCA 6 jachtų klasėje varžysis 43 sporitninkės.