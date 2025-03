„Celtics“ antraplaniai žaidėjai kūrė istoriją: to nebuvo padarę net Tatumas su Brownu

Paytonas Pritchardas pelnė karjeros rekordą – 43 taškus – ir pataikė 10 tritaškių. Derrickas White’as pridėjo 41 tašką ir pataikė 9 tritaškius, taip pat pasiekdamas asmeninį rekordą.

Jie tapo pirmaisiais „Celtics“ žaidėjais, kurie vienose rungtynėse pelnė bent po 40 tašk ir pirmąja pora NBA istorijoje, kai abu žaidėjai pataikė bent po 9 tritaškius.

Neseniai praėjusią savaitę vykusiose rungtynėse arti tokio pasekimo buvo ir du svarbiausi „Celtics“ žaidėjai. Tuomet prieš Klivlando „Cavaliers“ J. Tatumas pelnė 46 taškus, o Jaylenas Brownas 37.

Tai buvo rezultatyviausios jų kaip tandemo rungtynės su 83 bendrai pelnytais taškais.

Payton Pritchard and Derrick White combined for 19 three-pointers, the most by a pair of teammates in a game ever 😳 pic.twitter.com/w63n9MgEng