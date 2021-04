Čekų ėjikė įtariama dopingo vartojimu: Virbalytei gali atitekti Europos čempionato bronza

Vokietijos sostinėje A.Drahotova finišavo per 1 val. 27 min. 3 sek. bei iškovojo sidabro medalį. Lietuvos rekordą pagerinusi Brigita Virbalytė užėmė ketvirtą vietą (1 val. 27 min. 59 sek.), o 8 sekundėmis nuo komandos draugės atsilikusi Živilė Vaiciukevičiūtė – penktąją. Čekės diskvalifikacija reikštų, kad lietuvės pakiltų atitinkamai į trečią bei ketvirtą pozicijas. Galutinis sprendimas paaiškės ištyrus B mėginį.

„Esu šokiruota ir nesuprantu. To aš nedariau! Prašysiu ištirti B mėginį, o kai sužinosiu, koks preparatas rastas organizme, tada pakomentuosiu. Daugiau nieko nesakysiu, o kol situacija neišsispręs, varžybose nedalyvausiu“, – Čekijos žiniasklaidai sakė A.Drahotova.

Beje, 25-erių čekės treneriu nuo 2018-ųjų rudens iki šių metų žiemos buvo australas Brentas Vallance‘as, kuris treniruoja ir B.Virbalytę. A.Drahotova su Lietuvos ėjikais dar praėjusį vasarį plušo treniruočių stovykloje Dominikos Respublikoje.

„Tikrai sunku sveiku protu suvokti tą, ką šiandien išgirdau. Keisčiausia, kad šią žinią man pranešė treneris. Po treniruotės radau kelis praleistus skambučius iš Australijos, atsiliepiau į kažkurį iš jų. Treneris pasakė, kad turi gerą ir blogą žinias bei paklausė, nuo kurios pradėti. Pasirinkau blogąją, jis pasakė, kad Anežka Drohatova sulaukė teigiamo dopingo testo rezultato. Tai bloga žinia mums, nes daugiau nei metus mano treneris bandė treniruoti šią sportininkę“, – pasakojo B.Virbalytė.

Čekijos lengvaatletę mūsiškė laiko drauge, tačiau įtarimų, jog ankstesni jos rezultatai galėjo būti pasiekti draudžiamais metodais, turėjo tiek ji, tiek kiti Europos ėjikai.

„Turėjome daug įtarimų, kad jos buvęs treneris galėjo būti susitepęs draudžiamų preparatų vartojimu. Nuogirdos ir įvairios paskalos sklido daugelį metų, bet nė vienas sportininkas nebuvo pagautas. Tokia jauna sportininkė parodė tokius aukštus rezultatus, būdama vos 18-19 metų – jau vien tai kėlė šiokių tokių abejonių. Šioje situacijoje paradoksalu tai, kad ji yra mano draugė. Su ja per pastaruosius kelerius metus ne kartą treniravausi, o šį vasarį kartu buvome stovykloje Dominykos Respublikoje. Tai žmogus, kuris yra be protiškai geras, be protiškai talentingas, tačiau pateko ne į to trenerio rankas“, – teigė B.Virbalytė.

Į žinią, kad jai gali atitekti Europos čempionato bronza, lietuvė reagavo su ašaromis akyse.

„Treneriui pasakius, kad teigiamas mėginys buvo paimtas prieš Europos čempionatą Berlyne, stojo tyla. Man pritrūko žodžių. Treneris sakė, kad mes nusipelnėme to medalio, tie metai buvo tikrai sunkūs. Rezultatai Berlyne buvo neįtikėtinai aukšti, bet kuriame kitame Europos čempionate būčiau ant apdovanojimų pakylos. Kadangi rezultatas buvo aukštesnis nei asmeninis rekordas, nei Lietuvos rekordas, per daug kartėlio dėl ketvirtos vietos neturėjau. Didžiausias praradimas, kad niekada nepatirsiu tų emocijų, laimėjusi medalį. Kai medalį atgauni po kelerių metų, tos emocijos nebus tos pačios, bet geriau taip, nei neatgauti medalio niekada“, – sakė B.Virbalytė.

Medalį lietuvė gautų tik tada, jei A.Drahotovos B mėginys būtų teigiamas. Po to sektų tokios procedūros, kaip protokolo koregavimas, kurios gali trukti daugiau nei metus. Vis dėlto mūsiškė turi mažai dvejonių, kad bronza neatiteks jai.

„Dėl to, kad kalbu apie savo draugę, kuriai atsitiko šis dalykas, neabejoju, jog B mėginys bus teigiamas. Man tikrai nėra problema laukti dar vienerius metus, kad tą medalį atgaučiau. Su draugais spėjome pajuokauti,

kad kitąmet reikės vykti į Miuncheną, Europos čempionatą, jog tą medalį galėčiau gauti oficialiai“, – šypsojosi B.Virbalytė.

Šią vasarą ėjikė dalyvaus Tokijo olimpinėse žaidynėse, kurios bus trečiosios jos karjeroje. Europos čempionatas Berlyne Lietuvai buvo sėkmingiausias istorijoje: čempionu tapo Andrius Gudžius, bronza pasidabino Liveta Jasiūnaitė, o į geriausiųjų šešetukus pateko B.Virbalytė, Airinė Palšytė, Živilė Vaiciukevičiūtė, Simas Bertašius bei Agnė Šerkšnienė.