Čekijos rinktinė su Satoransky priešakyje iškovojo pergalę

Netrukus Čekijos laukia susitikimas su estais, o švedai kausis su Slovėnija.
Nugalėtojams 16 taškų įmetė ir 6 rezultatyvius perdavimus atliko Tomašas Satoransky, žaidęs ilgiausiai komandoje – 28 minutes.
Po 15 taškų pridėjo Martinas Peterka ir Ondrejus Sehnalas (6 atk. kam., 6 rez. perd.), 13 – Richardas Balintas, 11 – Jamesas Karnikas, sezoną pradėjęs Klaipėdos „Neptūne“.
Švedams 18 taškų įmetė Tobiasas Borgas, po 15 – Ludde‘as Hakansonas (15 rez. perd.) ir Olle‘as Lundqvistas, 14 – Denzelis Anderssonas.
