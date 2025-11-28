 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Čekijos rinktinė su Satoransky priešakyje iškovojo pergalę

2025-11-28 22:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 22:24

Užtikrintai atranką į Pasaulio taurę pradėjo čekai (1/0) namie 97:80 (27:22, 20:24, 27:17, 23:17) nukovę Švediją (0/1).

Čekai laimėjo mačą tvirtai (FIBA Europe nuotr.)

Užtikrintai atranką į Pasaulio taurę pradėjo čekai (1/0) namie 97:80 (27:22, 20:24, 27:17, 23:17) nukovę Švediją (0/1).

REKLAMA
0

Netrukus Čekijos laukia susitikimas su estais, o švedai kausis su Slovėnija.

Nugalėtojams 16 taškų įmetė ir 6 rezultatyvius perdavimus atliko Tomašas Satoransky, žaidęs ilgiausiai komandoje – 28 minutes.

Po 15 taškų pridėjo Martinas Peterka ir Ondrejus Sehnalas (6 atk. kam., 6 rez. perd.), 13 – Richardas Balintas, 11 – Jamesas Karnikas, sezoną pradėjęs Klaipėdos „Neptūne“.

Švedams 18 taškų įmetė Tobiasas Borgas, po 15 – Ludde‘as Hakansonas (15 rez. perd.) ir Olle‘as Lundqvistas, 14 – Denzelis Anderssonas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų