Čeburinas – apie prisijungimą prie „Žalgirio“, etapą „Sūduvoje“ bei laiką be futbolo

Save Lietuvos futbolo bendruomenei specialistas pirmą sykį pristatė dar 2014-aisiais, kai su Pakruojo „Kruoja“ užėmė antrą vietą A lygoje, o dar po keleto metų perėmė „Sūduvos“ vairą ir su Suvalkijos komanda tris sykius iš eilės tapo Lietuvos čempionu.

Pastaruosius metus jis praleido be komandos, o 2021-ųjų sezone diriguoja Vilniaus „Žalgiriui“.

„Negaliu teigti, kad buvau nutolęs nuo futbolo. Treneris, net būdamas be praktikos, analizuoja savo darbą, analizuoja aukšto rango komandas ir siekia tobulėti. Tobulėjimas privalo būti visada, saviugda yra labai geras dalykas, tuomet mes atrandame savo klaidas, trūkstamus komponentus, dalykus, kuriems skirdavome arba per daug, arba per mažai dėmesio“, – apie laiką netreniruojant jokios komandos pasakojo V. Čeburinas.

Jis taip pat teigė besitikintis, kad „Žalgiryje“ sieks įnešti savų idėjų, tačiau per daug nenutols ir nuo tradicijų, kurias sostinės komanda puoselėdavo visą laiką.

„Aš norėčiau įnešti gerą ir pozityvų savo indėlį į šio klubo istoriją, norėčiau su komanda pasiekti aukštus tikslus, tai yra geras iššūkis. Kuomet nori kažką pasiekti, reikalingi būtent tokie iššūkiai, kuomet žmogus perdėlioja visą savo gyvenimą, visą savo mąstymą, savo viziją naudodamasis savo sukaupta patirtimi ir prie viso to prideda kažką naujo, ką jau matė kitose komandose, pas kitus trenerius. Pokalbio metu mes (su „Žalgirio“ vadove Vilma Venslovaitiene – red.) ne kartą pabrėžėme, jog „Žalgirio“ tradicijos bus tęsiamos ir mes darysime viską, kad jas tęstume“, – kalbėjo specialistas.

Visgi toks trenerio perėjimas šalies futbolo padangėje nebuvo sutiktas vienareikšmiškai, tačiau pats treneris tikisi, kad „Sūduvos“ sirgaliai priims tokį jo veiksmą ir neminės jo blogu žodžiu.

„Praėjo laiko, „Sūduvoje“ pasikeitė keli strategai, įvyko pokyčių, o gyvenimas juda toliau, todėl manau, kad „Sūduvos“ sirgaliai turi suprasti, kad aš turiu asmeninių iššūkių „Žalgiryje“ ir esu pasiruošęs atiduoti viską.

Sieksiu daryti viską, kad „Žalgiris“ būtų dar stipresnis, garsesnis, brandesnis futbolo prasme ir siektų gerų rezultatų. Žmonės, kurie palaikė „Sūduvą“ tuo metu, turėtų suprasti mane ir tikiuosi, kad neminės manęs blogu žodžiu. Tai, ką mes pasiekėme Marijampolėje – mes pasiekėme kartu“, – apie laiką Marijampolėje kalbėjo treneris.

Savaitės interviu rubrikoje strategas iš Kazachstano taip pat papasakojo apie tai, kokį žaidimą nori diegti „Žalgiryje“ bei pasidalino mintimis apie kai kuriuos jo propaguojamus ritualus.

Jau šį penktadienį V. Čeburino laukia pirmasis mūšis su buvusia komanda – į LFF stadioną atvyksta Marijampolės „Sūduva“.

Intriguojančią dviejų iš čempionato favoritų akistatą penktadienį nuo 18 valandos tiesiogiai rodys TV6 kanalas.