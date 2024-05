„Cavaliers“ užbaigė solidų pranašumą lemiamose rungtynėse iššvaisčiusios „Magic“ komandos sezoną

Rytų konferencijos pusfinalyje Klivlando komanda susitiks su NBA reguliariojo sezono nugalėtoja Bostono „Celtics“ krepšininkais.

Nugalėtojams Donovanas Mitchellas pelnė 39 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 5 perdavimus. Caris LeVertas surinko 15 taškų.

„Magic“ gretose ryškiausias buvo 38 taškus pelnęs ir 16 kamuolių atkovojęs Paolo Banchero. Wendellas Carteris surinko 13 taškų.

Orlando komanda pirmajame ketvirtyje po pelnytų 13 taškų be atsako pirmavo 20:10, o vėliau turėjo 18 taškų pranašumą. Tačiau trečiąjį ketvirtį Klivlandas laimėjo rezultatu 33:15 ir jam pasibaigus pirmavo 76:68.

18-POINT GAME 7 COMEBACK ‼️



The Cavaliers completed the LARGEST Game 7 comeback in the play-by-play era to advance to the Eastern Conference Semifinals 🤯#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/MViu8CldKM