„Cavaliers“ pasaka tęsiasi: tobulą komandos startą NBA pratęsė sužaisdama įspūdingą ketvirtą kėlinį

Ši pergalė leido Klivlando komandai tapti tik dvyliktąja komanda NBA istorijoje, kuri sezoną pradėjo vienuolika pergalių nepatiriant nei vieno pralaimėjimo.

2015/16 metų sezoną „Golden State Warriors“ komanda pasiekė NBA rekordą, laimėdama pirmąsias 24 rungtynes, tačiau pralaimėjo „Cavaliers“ NBA finaluose.

„Nets“ atsiliko 15 taškų antrajame kėlinyje, tačiau per trečiąjį ketvirtį C.Johnsonas ir D.Thomasas kartu pelnė 19 taškų ir inicijavo spurtą. Negana to, „Nets“ varžovams leido įmesti vos 13 taškų – tai buvo mažiausias Klivlando rezultatas per vieną ketvirtį šiame sezone.

Trečiajame kėlinyje iniciatyvos ėmėsi šeimininkų ekipos gynėjas Dariusas Garlandas ir per šį ketvirtį pelnė aštuonis taškus. Likus vos 35 sekundėms iki trečiojo kėlinio pabaigos „Cavaliers“ dar atsiliko 68:82.

Dar geriau šeimininkams klostėsi ketvirtasis kėlinys per kurį „kavalieriai“ pelnė net 35 taškus, tuo tarpu varžovams teleido pelnyti 18-a. Klivlando komanda pataikė net 14 iš 18 metimų ketvirtajame kėlinyje ir įtvirtino pergalę.

Nugalėtojams Evanas Mobley pelnė 23 taškus ir atkovojo 16 kamuolių, o Donovanas Mitchellas pridėjo 22 taškus, D. Garlandas – 20.

Bruklino komandoje rezultatyviausiai žaidė Camas Johnsonas, pelnęs 23 taškus, o Dennisas Schroderis ir Camas Thomasas pridėjo po 22.

Šiose rungtynėse „Cavaliers“ pirmą kartą šį sezoną nepelnė bent 110 taškų, nors tą pavyko padaryti pirmose dešimt sezono rungtynių.

Po pergalės naujasis „Cavs“ treneris Kenny Atkinsonas pripažino, kad jam tai buvo ypatingos rungtynės, kadangi nuo 2020 metų, kai buvo atleistas, jis pirmą kartą susitiko su „Nets“.

„Cavaliers“ komandai trūksta vos dviejų pergalių iki ilgiausios pergalių serijos klubo istorijoje pakartojimo. Klivlandas yra iškovojęs 13 pergalių iš eilės tris kartus, o visa tai jie pasiekė LeBrono Jameso karjeros etapu šiame klube.

„Nets“ kitą mačą žais pirmadienį su Naujojo Orleano „Pelicans“, tuo tarpu „Cavaliers“ pirmadienį laukia išvyka į Čikagą, kur susitiks su „Bulls“.