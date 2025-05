Casperas Ruudas Madride iškovojo prestižiškiausią ATP 1000 „Mutua Madrid Open“ titulą karjeroje

Pirmajame sete C. Ruudas ilgai vijosi varžovą (1:3, 2:4, 3:5), o visą deficitą panaikino, kai setą užbaigė įspūdingu spurtu 4:0. Antrajame sete J. Draperis iniciatyvą perėmė po septintojo geimo. C. Ruudas aštuntajame geime nerealizavo „break pointo“, o devintajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją.

Norvegas trečiojo seto pradžioje iššvaistė 3 „break pointus“, o kitame geime dviejų savo progų nerealizavo J. Draperis. C. Ruudui atitrūkti galiausiai pavyko po penktojo geimo. Norvegas dar labiau padidinti pranašumą galėjo septintajame geime, bet tąkart nerealizavo „break pointo“. Per likusią mačo dalį abu tenisininkai ramiai rinko taškus savo padavimais ir C. Ruudas išlaikė pergalingą pranašumą.

Norvegui tai – stambiausias laimėtas turnyras per karjerą. Iš viso C. Ruudas turi 13 ATP turo vienetų turnyrų titulų.

C. Ruudui atiteko 1000 ATP vienetų reitingo taškų ir 985,03 tūkst. eurų. Reitinge norvegas šoktels į 7-ą poziciją.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Madride prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 8,055 mln. eurų.