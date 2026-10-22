Carrickas atsikirto jį sukritikavusiam Fernandesui

„Antrajame kėlinyje taikėme pusiau aktyvų asmeninį spaudimą, tačiau dėl to pralaidome įvartį. Ir nesvarbu, kokia sistema ar taktika žaisi, jei nebėgi nei į priekį, nei atgal, tokiu būdu rungtynių nelaimėsi“, – pareiškė strategas.
M. Carrickas po patirtos nesėkmės atsiprašė kartu su komanda keliavusių sirgalių ir atsakė, ar bijo, jog gali būti artimiausiu metu atleistas iš „Man Utd“ vyriausiojo trenerio pareigų.
„Žinote, aš net negalvojau apie savo paties padėtį. Tai yra skirta sirgaliams, aš pats buvau vienas iš jų, stebėjau tai ir likau visiškai tuo nepatenkintas. Jei atvirai, esu labai piktas. Galime laimėti, galime pralaimėti, bet tai, kaip šį kartą žaidėme, yra nepriimtina. Tiesiog norėjau, kad sirgaliai žinotų, jog užjaučiu juos“, – tikino strategas.
Priminsime, jog M. Carrickas gegužės mėnesį pasirašė su „Man Utd“ dvejų metų trukmės kontraktą po to, kai tapęs laikinuoju treneriu padėjo klubui finišuoti trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Visgi šiuo metu „Raudonieji velniai“ nelaimėjo paskutinių septynerių savo žaistų rungtynių visuose turnyruose.
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