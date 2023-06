Carragheris apie Saudo Arabijos siūlomus įspūdingus atlyginimus: „Jie nori užkariauti futbolą, reikia tai sustabdyti“

„Iš pradžių nepergyvenau. Ypač, kai jie pasirašinėdavo sutartis su žaidėjais, kuriems jau virš 30. Tačiau atsirado informacijos apie Bernardo Silva.

Tai yra vienas geriausių Europos saugų. Jei jis persikels, viskas pasikeis. Saudo Arabija jau perėmė golfą ir boksą. Dabar nori tai padaryti su futbolu. Reikia tai sustabdyti“, – socialiniuose tinkluose rašė J.Carragheris.

Bernardo Silva is in his peak years & has been one of the best players in Europe for the last five years!



I wasn’t worried about the Saudi League taking players in their 30’s, a touch worried with players below the elite (Neves) but if this happens it feels like a game changer… https://t.co/hcDUbkGp30