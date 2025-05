Canelo karjerą gali užbaigti dvikova su Crawfordu – dėl šios kovos meksikietis persigalvojo tik gavęs milžinišką pasiūlymą

S. Alvarezas ne sykį minėjo, kad nenori kautis su gerokai žemesnės svorio kategorijos boksininku, bet galiausiai jam buvo pasiūlyta tiek pinigų, jog meksikietis pasiūlymą priėmė. Įtakingas bokso agentas Eddie Hearnas mano, kad po kovos su T. Crawfordu „Canelo“ apskritai baigs karjerą bokse.

„Nors ir esu girdėjes, kad „Canelo“ turi ilgesnę sutartį su Turki Alalshikhu, bet aš manau, kad kova su Crawfordu jam bus paskutinė. Po kovos su Crawfordu „Canelo“ nebeturės ko siekti bokse, abejoju, ar atsiras dar kokia nors kova, kuri jį rimtai motyvuos tęsti karjerą.

Po kovos su Scullu aš net buvau suabejojęs, ar „Canelo“ kova su Crawfordu tikrai įvyks. „Canelo“ ne sykį kalbėjo, kad kautis su Crawfordu nenori. „Canelo“ supranta, kad niekas neįvertins jo pergalės prieš Crawfordą, juk varžovas šoks į viršų per 2-3 svorio kategorijas, be to, visi žino, koks aukšto lygio kovotojas yra Crawfordas, koks nepatogus jis yra varžovams. Tiesiog šiuo atveju pinigai buvo tokie dideli, kad „Canelo“ atmesti pasiūlymo negalėjo.

Anksčiau ar vėliau amžius padaro savo, be to, motyvacija tęsti karjerą, kai esi praktiškai viską laimėjęs, vis mažėja. Ne pačios kovos, bet alinančios treniruočių stovyklos gali priversti „Canelo“ baigti karjerą. Jo kūnui teko atlaikyti didžiulį krūvį“, – „The Ring Magazine“ sakė E. Hearnas.

S. Alvarezas šią vasarą minės 35-ą gimtadienį. Meksikietis iš kitų bokso žvaigždžių išsiskiria aktyvumu. S. Alvarezas profesionalų bokse yra turėjęs net 67 kovas (63-2-2).

„Marca“ skelbė, kad S. Alvarezui arabai už artėjančią kovą sumokės net 150 mln. JAV dolerių. T. Crawfordas gaus apie 50 mln. JAV dolerių.