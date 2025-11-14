C. Ronaldo dėl raudonos kortelės gali praleisti pasaulio čempionato pradžią

Veteranas 61-ąją minutę smogė Airijos rinktinės gynėjui Dara O‘Shea alkūne. Iš pradžių teisėjas skyrė už šį veiksmą geltoną kortelę, tačiau paragintas peržiūrėti epizodą pakeitė sprendimą į raudoną kortelę.
Tai buvo pirmoji C. Ronaldo raudona kortele atstovaujant Portugalijos rinktinei per 226 sužaistas rungtynes. Tuo tarpu atstovaudamas klubams portugalas iš aikštės buvo išvarytas 13 kartų.
„Al Nassr“ puolėjui buvo skirta privaloma vienerių rungtynių diskvalifikacija už raudonos kortelės gavimą. Visgi FIFA drausmės taisyklės reikalauja, jog teisėjai už rimtą prasižengimą skirtų bent dviejų rungtynių diskvalifikaciją. Tuo tarpu bent trijų rungtynių diskvalifikacija yra skiriama už smurtinį elgesį arba smūgį alkūne.
Portugalija sekmadienį žais atrankos rungtynes su Armėnija. Jei ši rinktinė užsitikrins tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę, o C. Ronaldo bus skirta ilgesnė diskvalifikacija, pastarasis bus priverstas praleisti čempionato pradžią. Visgi jei komanda tęs kovą dėl bilieto atkrintamosiose kovose, C. Ronaldo galės rungtyniauti nuo turnyro pradžios.
