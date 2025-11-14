 
TV3 naujienos > Sportas

C. Ronaldo dėl raudonos kortelės gali praleisti pasaulio čempionato pradžią

2025-11-14 10:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 10:47

Portugalijos rinktinės žvaigždei Cristiano Ronaldo gresia rimtas pavojus būti diskvalifikuotam bent pirmosioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato rungtynėms po to, kai pastarasis užsidirbo raudoną kortelę atrankos susitikime su Airija.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Portugalijos rinktinės žvaigždei Cristiano Ronaldo gresia rimtas pavojus būti diskvalifikuotam bent pirmosioms 2026 metų pasaulio futbolo čempionato rungtynėms po to, kai pastarasis užsidirbo raudoną kortelę atrankos susitikime su Airija.

0

Veteranas 61-ąją minutę smogė Airijos rinktinės gynėjui Dara O‘Shea alkūne. Iš pradžių teisėjas skyrė už šį veiksmą geltoną kortelę, tačiau paragintas peržiūrėti epizodą pakeitė sprendimą į raudoną kortelę.

Tai buvo pirmoji C. Ronaldo raudona kortele atstovaujant Portugalijos rinktinei per 226 sužaistas rungtynes. Tuo tarpu atstovaudamas klubams portugalas iš aikštės buvo išvarytas 13 kartų.

„Al Nassr“ puolėjui buvo skirta privaloma vienerių rungtynių diskvalifikacija už raudonos kortelės gavimą. Visgi FIFA drausmės taisyklės reikalauja, jog teisėjai už rimtą prasižengimą skirtų bent dviejų rungtynių diskvalifikaciją. Tuo tarpu bent trijų rungtynių diskvalifikacija yra skiriama už smurtinį elgesį arba smūgį alkūne.

Portugalija sekmadienį žais atrankos rungtynes su Armėnija. Jei ši rinktinė užsitikrins tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę, o C. Ronaldo bus skirta ilgesnė diskvalifikacija, pastarasis bus priverstas praleisti čempionato pradžią. Visgi jei komanda tęs kovą dėl bilieto atkrintamosiose kovose, C. Ronaldo galės rungtyniauti nuo turnyro pradžios.

