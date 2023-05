Buzelis oficialiai tapo G lygos komandos nariu

ESPN M. Buzeliui prognozuoja pirmąjį 2024 m. NBA naujokų biržos šaukimą, o „Ignite“ komandoje jis galės geriau tam pasiruošti.

M. Buzelis praėjusį sezoną pateko į simbolinę JAV vidurinių mokyklų krepšinio komandą bei NBA Visų žvaigždžių savaitgalio renginyje „Basketbll Without Borders“ laimėjo MVP apdovanojimą.

it's official! future top NBA Draft prospect and five-star guard Matas Buzelis is added to our roster! welcome to the family, @BuzelisMatas ⚡ pic.twitter.com/FKYheI2m9K