Buvusiam pasaulio smiginio čempionui Robui Crossui – penkerių metų draudimas vadovauti įmonėms dėl 465 tūkst. svarų skolų

Kaip praneša BBC, R. Crosso įmonė vis dar yra skolinga 465 tūkst. svarų sterlingų. Išsiaiškinta, kad 2020-2023 m. laikotarpiu R. Crossas iš šios įmonės pasisavino 300 tūkst. svarų, nors tie pinigai turėjo būti skirti kreditoriams. Nustatyta, kad po tokių R. Crosso veiksmų jo įmonė nebebuvo pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, todėl buvo likviduota.

R. Crossui net 5 metus buvo uždrausta vadovauti kompanijoms ar steigti naujas įmones.

Nepaisant pritaikytų sankcijų, R. Crossas galės tęsti karjerą profesionalų smiginio turnyruose. Sutarta, kad dalį savo uždarbio turnyruose anglas skirs įsiskolinimams padengti.

Šiuo metu R. Crossas geriausių pasaulio žaidėjų reitinge užima 9-ą vietą. Per paskutinius 12 mėnesių anglas smiginio turnyruose uždirbo kiek daugiau nei 506 tūkst. svarų.

