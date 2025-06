Buvusiam MMA kovotojui Benui Askrenui atlikta dviguba plaučių transplantacija

Pirmadienio rytą A. Askren savo „Facebook“ paskyroje paskelbė dar vieną atnaujinimą, informuodama, kad operacija buvo sėkminga ir jam atlikta dviguba plaučių transplantacija.

„Su džiaugsmu galime pranešti, kad Benas gavo naujus plaučius, – rašė A. Askren. – Esame be galo dėkingi donorui ir jo šeimai. Tai – naujo gyvenimo etapo pradžia Benui, tačiau kiekviena nauja diena jam yra dovana. Vis dar sunku patikėti, kad vos prieš penkias savaites jis buvo visiškai sveikas. Tiek daug gali pasikeisti taip greitai. Meldžiamės, kad Benu kūnas priimtų šiuos plaučius kaip savus. Nuolat stebiuosi visais žmonėmis, kurie mus dabar palaiko. Negaliu sulaukti, kada galėsiu Benui apie tai viską papasakoti.

Tikiuosi, kad artimiausiomis savaitėmis Benas pats galės pasidalinti naujienomis, bet turbūt jam dar teks palaukti, kol nusilps vaistai.“

B. Askrenui teko būti prijungtam prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato po to, kai jam buvo diagnozuotas sunkus plaučių uždegimas. Be to, jam buvo prijungta ir ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (ECMO) sistema, kad plaučiai būtų palaikomi dirbtinai. Kova su šia liga sulaukė plačios paramos iš MMA bendruomenės, kuri per kiekvieną atnaujinimą siuntė B. Askrenui maldas.

Net ir jo buvęs pvaržovas Jake’as Paulas išreiškė norą padėti B. Askrenui su transplantacijos išlaidomis. Apie tai jis užsiminė po savo pergalės prieš Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį.