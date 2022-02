Buvęs „Žalgirio“ legionierius Ty Lawsonas įsivėlė į konfliktą Madrido oro uoste

34 metų krepšininkas prieš įlipant į lėktuvą oro uosto darbuotojų buvo paprašytas užsidėti medicininę kaukę. Jis tai atsisakė padaryti, su darbuotojais susiginčijo ir vienam iš jų smogė.

Ty Lawson gets into a fight at the airport in Madrid

https://t.co/XeB4WO5Fg9