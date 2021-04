Buvęs žalgirietis – apie „džentelmenišką susitarimą“ su Jankūnu ir Eurolygos atkrintamąsias

Buvęs žalgirietis šį sezoną gina kitos žaliai baltos komandos garbę – Atėnų „Panathinaikos“. Graikijoje krepšininkas atsigavo po permainingo praėjusio sezono, kurioje pirmoje pusėje atstovavo Milano „AX Armani Exchange“ ekipai, bet ten neįsitvirtinus persikėlė į Tenerifės „Iberostar“ gretas.

Šį sezoną Eurolygoje A.White‘as vidutiniškai rinko po 7,3 taško ir atkovojo po 4 kamuolius. Tiesa, „Panathinaikos“ ekipai, net ir sezono eigoje pasipildžius iš NBA atvykusiu Mario Hezonja, patekti į atkrintamąsias nepavyko.

Dalindamasis mintimis „Žalgiris Insider“ rubrikai #ŽalgirisOnAir+ A.White‘as papasakojo ir apie savo įspūdžius rungtyniaujant prieš Martino Schillerio treniruojamą „Žalgirį“.

„Žalgiris“ tikrai mane nustebino. Komanda su nauju treneriu, nauja sistema. Liko ir senų žaidėjų, bet atėjo ir naujokų. Jie turėjo įsilieti su senbuviais, likusiais iš Šaro laikų. „Žalgiris“ sužaidė tokį atkarpų sezoną. Pamenu, buvo viena atkarpa, kai jie laimėjo gal net 6 rungtynes iš eilės, bet po to lygiai tiek pat dvikovų pralaimėjo.

Kaip bebūtų, kalbėjome anksčiau, kad tokie jau tie reikalai Eurolygoje. Daug „Žalgirio“ rungtynių buvo atkaklios ir jie buvo iki pabaigos kovoje dėl patekimo į atkrintamąsias. Aš sirgau už juos ir norėjau, kad jie ir dalis ten žaidusių mano draugų patektų į atkrintamąsias. Taigi iš esmės jie mane nustebino“, – tikino A.White‘as.

Per pokalbį su Ryčiu Kazlausku amerikietis prisiminė pradžią Kauno ekipoje, prie kurios prisijungė 2017–2018 m. sezone. Komandoje aukštaūgiui dėl minučių teko konkuruoti su „Žalgirio“ kapitonu Pauliumi Jankūnu. Norėjęs nenusileisti konkurencinėje kovoje, kaip teigia A.White‘as, būta daug noro per treniruotes pasistumdyti su P.Jankūnu, bet krepšininkai greitai rado kompromisą.

„Žinote, mes turėjome ypatingą susitarimą per treniruotes. Pamenu, kad per pirmąsias dvi savaites „Žalgiryje“ bandžiau iš visų jėgų su juo kovoti ir apsunkinti jam gyvenimą. Po to mes sudarėme „džentelmenišką susitarimą“ dėl tokių veiksmų. Jeigu to nebūtų įvykę, nežinau, ar būčiau išgyvenęs visą sezoną sveikas“, – juokėsi A.White‘as.

Pasidalijęs prisiminimais apie 2017–2018 m. sezone laimėtą Eurolygos ketvirtfinalio seriją prieš „Olympiacos“ ekipą, A.White‘as tikino nekantriai laukiantis šiais metais dėl vietos finalo ketverte kovojančios „Barcelona“ ir Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipų kovos ketvirtfinalyje baigties.

Po pirmųjų dviejų serijos rungtynių komandoms iškovojus po pergalę, A.White‘as tikina nenorintis užsikelti tokio akmens ant pečių ir prognozuoti serijos baigties rezultatą.

„Esu užtikrintas, kad „Zenit“ tiki savo jėgomis. Abu susitikimai buvo paženklinti atkaklia kova. Aišku, save galiu įtikinti ir priešingai. Jeigu būčiau „Barcelona“ sirgalius, matyčiau, kad Nikola Mirotičius ir Nickas Calathesas dar nesužaidė gerų rungtynių, o serijos rezultatas lygus – 1:1. Net nežinau, ką prognozuoti. Džiaugiuosi, kad nesu vienas tų, kuriam reikia tą daryti. Gerai, kad nesu tokiame „biznyje“, – teigė A.White‘as.