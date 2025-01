Buvęs UFC čempionas išprašytas iš lėktuvo: „Nesu tikras, ar ji taip elgėsi dėl mano rasės, ar dėl tautybės“

Teigiama, kad konfliktas kilo dėl Ch.Nurmagomedovo vietos lėktuve. Kaip skelbia BBC, skrydžio palydovai nerimavo dėl to, kad Ch.Nurmagomedovas sėdi avarinio išėjimo eilėje. Pastarasis atsakė, kad dėl šios priežasties keisti sėdimą vietą būtų „neteisinga“.

Po ginčo Ch.Nurmagomedovas buvo įspėtas, kad pakeistų sėdimąją vietą, o šis atsakė, kad nori likti ten, kur yra. Tada kitas asmuo paragino buvusį kovotoją išeiti lauk ir Ch.Nurmagomedovas tam nesipriešino.

Khabib Nurmagomedov was kicked off a flight after an interaction with the staff😳‼️ pic.twitter.com/1tXK6FBilw