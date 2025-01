Tysonas Fury vėl paskelbė apie karjeros pabaigą

36-erių T. Fury jau buvo paskelbęs apie karjeros pabaigą po pergalės prieš Dillianą Whyte’ą 2022-ųjų balandį, tačiau po šešių mėnesių sugrįžo į ringą.

Britas buvo dviejų sunkiasvorių čempiono titulų laimėtojas ir per karjerą iškovojo 34 pergales, kartą kova pasibaigė lygiosiomis ir patyrė dvi nesėkmes. Būtent tos dvi nesėkmės buvo patirtos prieš ukrainietį Oleksandrą Usyką.

Pastarąjį kartą jie susitiko 2024 m. gruodžio mėnesį, kai kovojo dėl visų sunkiasvorių diržų.

„Sveiki visi, kalbėsiu trumpai ir aiškiai. Noriu paskelbti apie savo pasitraukimą iš bokso. Tai buvo nuostabi kelionė, mėgavausi kiekviena jos akimirka. Užbaigsiu ją pasakydamas: Dickas Turpinas dėvėjo kaukę“, – sakė T.Fury.

Britas pribloškė bokso pasaulį 2015-aisiais, kai nugalėjo ilgametį čempioną Vladimirą Kličko ir iškovojo WBA, IBF, WBO, IBO bei „The Ring“ sunkiasvorių čempiono titulus.

Po daugiau nei dvejų metų pertraukos, per kurią jis kovojo su psichologinėmis sveikatos problemomis, T.Fury grįžo į ringą 2018-aisiais ir 2020-aisiais antrąkart tapo čempionu, nugalėjęs Deontay Wilderį ir iškovojęs WBC sunkiasvorių čempiono diržą.

T.Fury sprendimas nutraukti karjerą atimtų iš gerbėjų ilgai lauktą galimybę išvysti jo akistatą su kitu britu Anthony Joshua. Dar šeštadienį A.Joshua kalbėjo apie šią galimą kovą.

Tačiau „Matchroom“ atstovas Eddie Hearnas išreiškė abejones dėl T.Fury pareiškimo.

„Mes tai jau matėme anksčiau. Jei tai pabaiga, sveikinimai su puikia karjera, – „BBC Sport “sakė E.Hearnas. – Jis buvo vienas geriausių šios kartos sunkiasvorių ir uždirbo daugybę pinigų. Jei tavo širdis nebejaučia aistros kovoti, tai tikrai metas sustoti“.

Tyson Fury announces his RETIREMENT from boxing 🤯



Some career from the Gypsy King 👏



🎥 @Tyson_Fury pic.twitter.com/9dEKKepRXA