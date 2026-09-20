Butvilas stos į kovą su 9 ATP titulų laimėtoju Dimitrovu

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
G. Dimitrovas dar 2008 m. buvo pirmoji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis laimėjo Vimbldono ir „US Open“ jaunių vienetų turnyrus.
ATP reitinge bulgaras 2017 m. buvo šoktelėjęs iki 3-ios vietos. Per karjerą jis laimėjo 9 ATP turo vienetų turnyrus. Didžiausią laimėjimą G. Dimitrovas pasiekė 2017 m., kai triumfavo prestižiniame baigiamajame sezono turnyre – „ATP Finals“. Tais pačiais metais bulgaras laimėjo ir ATP 1000 turnyrą Sinsinatyje (JAV).
G. Dimitrovas yra žaidęs „Australian Open“, Vimbldono ir „US Open“ pusfinaliuose, o „Roland Garros“ toliausiai nukeliavo iki ketvirtfinalio. Bulgaras per karjerą spėjo įveikti beveik visas ryškiausias teniso žvaigždes – Novaką Djokovičių, Andy Murray‘ų, Rafaelį Nadalį, Staną Wawrinką, Rogerį Federerį, Carlosą Alcarazą, Alexanderį Zverevą ir kitus. Teniso kortuose G. Dimitrovas yra uždirbęs net 32,44 mln. JAV dolerių.
Pastaruoju metu bulgaro karjerą kiek pristabdė traumos. Šiame sezone G. Dimitrovas nė viename turnyre nepasiekė pusfinalio. Geriausiai bulgarui klostėsi ATP 250 turnyras Ispanijoje ir ATP „Challenger“ turnyras Airijoje, kur jis nukeliavo iki ketvirtfinalio. Vasaros pabaigoje G. Dimitrovas įveikė „US Open“ kvalifikaciją, bet pralaimėjo pagrindinio etapo starte. Rugsėjo viduryje jis padėjo Bulgarijos rinktinei Daviso taurėje, kur laimėjo 1 vienetų mačą iš 2.
E. Butvilui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3530 eurų, o aštuntfinalyje jo lauktų vienas iš prancūzų – Haroldas Mayot (ATP-288) arba Sascha Gueymardas Wayenburgas (ATP-332). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 2045 eurus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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