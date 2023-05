Butlerio vedama „Heat“ įsirašė pirmąjį tašką konferencijos finalo serijoje

Majamio komanda dar antrajame kėlinyje atsiliko devyniais taškais (58:66), tačiau trečiajame ketvirtyje pelnė 46 taškus ir per paskutinius du kėlinius įveikė Bostoną (66:50).

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Jimmy Butleris, kuris per 43 min. įmetė 35 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir padavė 7 rezultatyvius perdavimus. 23 iš visų savo surinktų taškų J. Butleris pataikė po ilgosios pertraukos. J. Butleriui tai buvo penktosios rungtynės šiame po reguliaraus sezono, kai pelnė 30 ir daugiau taškų.

Jimmy Butler is the FIRST player in Heat history with 35 points and 6 steals in a playoff game ♨️ pic.twitter.com/hzya9I2Du7

REKLAMA