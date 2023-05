„Real“ komandą bandysiantis nustebinti Jasikevičius: „Čia žaisti maloniau“

Nors tai jau trečiasis Š. Jasikevičiaus finalo ketvertas su Barselonos komanda, tačiau šįkart kovos vyks trenerio gimtajame mieste Kaune. Lietuvis neslėpė, kad nors į laukiančias rungtynes žiūri su tokiu pačiu pasiryžimu, tačiau žaisti čia – smagiau.

„Malonu. Svarba tai tokia pati, kaip ir visų finalinių ketvertų, bet čia maloniau“, – sakė Š. Jasikevičius.

Du paskutinius sezonus Š. Jasikevičiui su Katalonijos ekipa čempionų titulo iškovoti nepavyko. 2020-2021 m. sezone jie tapo vicečempionais, o pernai užėmė trečiąją vietą. Paklaustas, ar komandos forma dabar yra geresnė, treneris prognozuoti neskubėjo.

REKLAMA

REKLAMA

„Sunku pasakyti. Visada maloniau ateiti su gera forma. Atrodo, ta forma visada būdavo normali, žiūrėsim, kaip bus dabar.“

Pusfinalyje „Barcelona“ susitiks su Madrido „Real“ ekipa, su kuria katalonams tenka žaisti dažnai. Nors po tiek sužaistų rungtynių komandos viena kitą gerai pažįsta, tačiau Šaras tikisi, kad dar bus kuo nustebinti.

REKLAMA

„Įmanoma nustebinti. Manau, bandysim kažką, bet sunku, aišku. Tiek viena komanda, tiek kita bandys“, – kalbėjo jis.

Karališkasis „Real“ klubas į pusfinalį eina išretėjusios sudėties. Dėl suspendavimo komandai nepadės Guerschonas Yabusele, o dėl traumų – Gabrielis Deckas ir Vincentas Poirier. Visgi dėl to strategas sakė nesijaudinantis ir tikisi, kad „Barca“ dėl to per daug neatsipalaiduos.

Svarstoma, kad „Žalgirio“ arenoje vyksiančiose rungtynėse lietuvių sirgaliai palaikys būtent „Barceloną“, kurios gretose yra ne tik Š. Jasikevičius, tačiau ir Rokas Jokubaitis. Apie tokią fanų paramą paklaustas strategas teigė, kad bet koks palaikymas visuomet yra malonus ir nuteikia geriau.