Būna ir taip: neapdairus operatorius sukėlė kuriozą pasaulio lengvosios atletikos čempionate

Pirmą kartą pasaulio čempionu tapo marokietis Soufiane El Bakkali. Jis distanciją įveikė per 8 min. 25.13 sek. ir aplenkė etiopą Lamechą Girmą (8:26.01) bei titulą gynusį Conseslusą Kipruto (8:27.92) iš Kenijos. Įdomu tai, kad 2019 m. pasaulio čempionate medalius irgi iškovojo tie patys 3 sportininkai, tik tada S.El Bakkali liko trečias, o C.Kipruto buvo pirmas. L.Girma sidabrą pelnė antrame čempionate iš eilės.

Pernai Tokijo olimpiadoje S.El Bakkali taip pat buvo pirmas, o L.Girma – antras.

„Tempas finalinio bėgimo metu man buvo per lėtas, todėl pasirinkta taktika nesuveikė. Tai man kainavo auksą. Bėgimo metu bandžiau keisti taktiką, bet varžovai bėgo per lėtai, o vienas visko pakeisti negalėjau“, – nusivylęs buvo L.Girma.

S.El Bakkali nutraukė ilgai trukusį Kenijos sportininkų dominavimą šioje rungtyje. Jie 3000 m kliūtinį bėgimą pasaulio čempionatuose buvo laimėję 7 kartus iš eilės.

Beje, finalinį bėgimą paženklino keistas kuriozas. Vienas iš čempionato operatorių pačioje finalo pradžioje, panašu, pamiršo, kad bėgimas jau vyksta. Operatorius tiesiog atsistojo bėgimo takelyje ir tapo savotiška papildoma kliūtimi bėgikams, kuriems teko apibėgti operatorių ir taip švaistyti jėgas.

What the…?!?! Lol my hat is off to @karagoucher for not losing her cool on the live broadcast when the cameraman… became the 29th barrier of the men’s steeple final!? 😳 #wcoregon22 pic.twitter.com/zx00UpdFxL