„Bulls“ su naudingu Buzeliu pergalę išplėšė metimu iš pusės aikštės

Joshas Giddey pataikė metimą nuo aikštės vidurio su finaline sirena ir išplėšė „Bulls“ dramatišką pergalę turbūt beprotiškiausiose NBA sezono rungtynėse.

JOSH GIDDEY FOR THE WIN FROM HALF.@CHSN__ | @joshgiddey pic.twitter.com/p4UQyORSSt