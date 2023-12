„Bulls“ pratęsime nutraukė Milvokio pergalių seriją

Alexas Caruso pataikė tritaškį su sirena pagrindinio laiko pabaigoje, o Čikagos komanda pateikė staigmeną rungtyniaudami be dėl traumų iškritusių Zacho LaVine'o ir DeMaro DeRozano.

Per pratęsimą „Bulls“ atsiliko 110:109, kai likus 2:28 min. iki rungtynių pabaigos N. Vucevičius smeigė dvitaškį ir pradėjo aštuonių taškų spurtą. Lemiamą spurtą užbaigė Patrickas Williamsas, kai likus 31 sekundei pelnė taškus, ir Čikaga atsilaikė.

ALEX CARUSO BUZZER-BEATER 3 TO SEND IT TO OT 🤯



