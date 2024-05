Būdamas vos 33-ejų mirė buvęs Kobe Bryanto bendražygis „Lakers“ gretose

Jo mirties aplinkybės nėra atskleidžiamos.

D.Morrisas nuo 2011 iki 2019 metų bandė laimę NBA: atstovavo Los Andželo „Lakers“, Filadelfijos „76ers“, Los Andželo „Clippers“, Memfio „Grizzlies“, Bruklino „Nets“ komandoms, žaidė G lygoje.

Savo karjeros metu Los Andžele buvo legendinio Kobe Bryanto bendražygis.

Vėliau D. Morrisas trumpai žaidė Kinijoje (2018 m.), Krasnojarsko „Jenisej“ (2019–2020 m.) ir Diunkerko „Gravelines“ (2020 m.) klubuose. Pastarajame jis sužaidė paskutinius karjeros metus.

D.Morriso karjeros NBA statistika per 11 minučių siekė 3,3 taško, atkovotą kamuolį ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

We are heartbroken by the passing of Darius Morris 💜 pic.twitter.com/jkTs2VrKb6