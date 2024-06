Bruno Caboclo ir „Partizan“ konfliktas tęsiasi – neleidžia nutraukti sutarties, skyrė solidžią baudą

Pranešama, kad Serbijos klubas nesiruošia lengvai paleisti aukštaūgio iš Brazilijos ir sutarties nenutruks, nors to prašo krepšininko stovykla. Be to, „Partizan“ komanda jam skyrė penkių mėnesių atlyginimų dydžio baudą.

Viskas prasidėjo po to, kai sezono pabaigoje B. Caboclo stovykla paprašė krepšininką išleisti į JAV dalyvauti vaiko auginimo teisminiuose procesuose. Brazilas leidimo negavo, tačiau vis tiek išvyko.

Vėliau B. Caboclo paprašė nutraukti kontraktą, bet „Partizan“ su tuo nesutinka.

28 metų 205 cm ūgio atletas praėjusiame sezone Serbijos lygoje per 25 minutes vidutiniškai rinkdavo po 13 taškų, atkovodavo ir atlikdavo 0,3 rezultatyvaus perdavimo.

Eurolygoje per 19 minučių vidutiniškai rinkdavo 9,4 taško, atkovodavo 3,9 kamuolio ir atlikdavo 0,3 rezultatyvaus perdavimo.