Brukline – Hardino išvarymas, Embiido spyris į varžovo tarpukojį ir „76ers“ pergalė

Atkrintamųjų kovose iki keturių pergalių Filadelfijos krepšininkai atitrūko 3-0. Šeštadienį Brukline įvyks ketvirtosios rungtynės, kur „76ers“ turės progą seriją užbaigti. Šios poros nugalėtojai Rytų konferencijos pusfinalyje susitiks su Bostono „Celtics“ ir Atlantos „Hawks“ serijos nugalėtojais.

Rungtynėse netrūko emocijų nuo pat jų pradžios. Rungtynių nebaigė „76ers“ žvaigždė Jamesas Hardenas, kuris trečiajame ketvirtyje puldamas trenkė į Royce’o O’Neale’o kirkšnies sritį. Teisėjai po šio epizodo atletą išvijo iš aikštės.

Emocijų nesutvardęs Joelis Embiidas gulėdamas ant žemės spyrė varžovui į tarpukojį, tačiau laiku sureagavę krepšininkai sėkmingai užgesino aistras.

NBA laidoje po rungtynių šis epizodas buvo palygintas su praėjusią savaitę daug aistrų sukėlusiu Domanto Sabonio ir Draymondo Greeno epizodu.

Chuck: “I think his was worse than Draymond’s, to be honest with you. … I thought he should have got ejected.”



