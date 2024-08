Britai sensacingai išmetė latvius iš Europos 3x3 čempionato, lietuvių ketvirtfinalyje lauks rimtas išbandymas

Nors latviai į čempionatą atvyko be dviejų ryškiausių žvaigždžių (Naurio Miezio ir Karlio Lasmanio), jie vis tiek buvo aiškūs mačo su Didžiąja Britanija favoritai. Visgi, mūsų kaimynams išvengti sensacingo pralaimėjimo rezultatu 20:21 nepavyko – pergalingą tolimą metimą pataikė Dwayne‘as Lautier-Ogunleye.

😱 DWAYNE FTW IN THE CLUTCH! 🚨🤯



🇬🇧 GB DEFEAT LATVIA FOR THEIR FIRST WIN IN EUROPE CUP HISTORY! 🔥#3x3Europe x @gbbasketball pic.twitter.com/dwp1wziIyG