„Breslau“ ralyje – lietuvių proveržis prieš finišą: Gelažninkienės ekipažas artėja prie podiumo

„Esu kiaurai permirkusi – trasoje buvo daugybė balų, o per vieną medinį tiltelį virš vandens mus net apsuko. Bet nepaisant to, važiavimas buvo be galo smagus. Ruožas greitas, su įdomiais posūkiais. Arūnas sakė, kad navigacija tikrai nebuvo paprasta, bet tikiuosi, jog rezultatai bus geresni nei vakar“, – grįžusi iš trasos šypsojosi Emilija Gelažninkienė.

Komandos šturmanas Arūnas Gelažninkas liko patenkintas savo darbu – nors kelio knyga vienu metu strigo, orientuotis pavyko tiksliai.

„Niekur nesuklydau – tik vieną posūkį praleidom, bet jau iš anksto žinojau, kad taip gali nutikti. Planšetė užstrigo. Kitoje vietoje pataikėme į ne visai tą keliuką, bet netrukus grįžome į teisingą kryptį – iš viso gal minutę ir praradome. Emilija dirbo iš peties, aš – iš dviejų“, – šyptelėjo patyręs šturmanas.

Startavę iš 15-osios pozicijos, lietuviai lenktynių metu aplenkė kelis varžovus ir preliminariai finišavo ketvirti. Toks rezultatas išsaugo realias viltis pakilti ant „Breslau“ ralio podiumo.

Tuo metu „AG Dakar school“ atstovai toliau tvirtai laikosi Enduro klasės viršūnėje. Edvardas Sokolovskis dar kartą buvo greičiausias ir pakilo į pirmą vietą bendroje įskaitoje. Greičiausiųjų penketuke taip pat važiavo Tomas Marcinkevičius (3 vieta) ir Modestas Siliūnas (4 vieta). Gerą tempą demonstravo ir Saulius Klevinskas (14 vieta) bei Gediminas Kiškis (17 vieta), nors šie sportininkai pripažino šiek tiek paklaidžioję trasoje.

Tačiau lenktynių savaitė dar nesibaigia. Penktadienio naktį, apie 23 val. Lietuvos laiku, dalyviai stos į dar vieną iššūkį – tradicinį naktinį greičio ruožą. Jame laukia 58 kilometrų trasa, išdėstyta Pamario Dravsko kariniame poligone – tai bus paskutinis rimtas išbandymas prieš ralio finišą.