Brazilijos futbolininko Roberto Firmino šeimoje – skaudi netektis

José buvo išvykęs į šeimos kelionę į Dubajų, kai susirgo. Savaitės pradžioje šeimos nariai socialiniuose tinkluose dar dalinosi kelionės nuotraukomis, įskaitant vieną, kurioje José ir kiti šeimos nariai buvo užfiksuoti pramogų parke.

Apie futbolininko tėvo mirtį pranešė Brazilijos leidinys UOL, o ją patvirtino R. Firmino patarėjai ir artimi draugai. Teigiama, kad šeimos nariai sutarė su savo šalies ambasada Jungtiniuose Arabų Emyratuose, siekdami pargabenti vyro kūną į Pietų Ameriką.

„Ne visi didvyriai dėvi apsiaustus, kai kurie didvyriai vadinami tėvu, – rašė R. Firmino savo knygoje „Si Senor – Mano Liverpulio metai“. – Mano tėvas José buvo mano vaikystės didvyris, įkvėpimas ir pavyzdys. Dosnus, rimtas, sąžiningas ir savo šeimai atsidavęs vyras.“

Jis buvo vienas tų, kuris nuolat nuo mažens skatino savo sūnų siekti aukštumų futbole.

