UEFA sprendimo nepaisė: Izraelio ir Lenkijos U-21 rinktinės pačios surengė tylos minutę

Europos jaunimo iki 21-erių metų atrankos rungtynėse buvo prašoma tylos minutės pagerbti spalio 7 dienos aukoms. Visgi, UEFA sprendimu rungtynėse tylos minutė nebuvo surengta.

Sužinoję apie tokį sprendimą Izraelio ir Lenkijos žaidėjai patys surengė pagerbimą mirusiems žmonėms. Prasidėjus rungtynėms abi komandos minutę stovėjo ir nežaidė futbolo.

Pratęsus rungtynes pergalę 2:1 šventė Lenkija.

UEFA refused to hold a minute of silence before y-day’s U-21 game between Israel & Poland in Łódź.



In response, the Polish players decided not to play the 1st minute of the game, standing still and honoring the victims of the Oct. 7th Hamas massacre



🇵🇱🇮🇱 pic.twitter.com/FJWkgv2wfS